Anadolu Üniversitesi BAUM'dan "EndNote" semineri

Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) tarafından, akademik personel, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen EndNote kullanım semineri Kongre Merkezi Salon Anadolu'da gerçekleştirildi.

Bilimsel çalışma yapan veya akademik makale hazırlayanların kendi bilgi veri tabanlarını oluşturmasına, düzenlemesine, taramasına ve paylaşmasına olanak sağlayan bir kaynakça hazırlama yazılımı olan EndNote'un avantajları ve kullanımına dair detayların aktarıldığı seminere ilgi yoğundu.

Akademik çalışmaların en önemli ayaklarından biri olan kaynakça yönetimi noktasında kullanıcıya önemli ölçüde yardımcı olan ve tek bir ara yüz üzerinden çeşitli veri tabanlarını ulaşma imkanı sunan EndNote yazılımı, hazırlanan makalenin hangi dergiye gönderilmesi gerektiğine dair önerilerde de bulunuyor.

Researchsoftware şirketi adına seminere konuşmacı olarak katılan EndNote Türkiye Distribütörü Hakan Uyar, programın kullanımı ve kurulumu ile ilgili bilgiler verdiği konuşmasında, "EndNote programı akademisyenlerin ve öğrencilerin genelde araştırma süreçlerinde ve makale üretim süreçlerinde kullandığı bir yazılım. EndNote yazılımı, araştırma ve makale yazma sürecini kolaylaştırıyor. Araştırmalarınızı düzenli bir şekilde yapabilmek ve makale yazım sürecini hızlandırıp hatasız atıflar ve referans listeleri oluşturmak için kullanılan bir yazılımdan söz ediyoruz” dedi.

Hakan Uyar, programın nasıl indirildiği, kurulduğu, programın işlevlerinin nasıl kullanıldığı gibi konularda programı bizzat kullanarak katılımcılara bilgilendirmelerde bulundu.