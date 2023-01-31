İhlas Haber Ajansı

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Anadolu Üniversitesi beyaza büründü

Eskişehir’de yağan kar yağışı, Anadolu Üniversitesi’nde estetik görüntülerin oluşmasına neden oldu.

Eskişehir'de yağan kar yağışı, Anadolu Üniversitesi'nde estetik görüntülerin oluşmasına neden oldu.


Akşam saatlerinden itibaren Eskişehir'de devam eden kar yağışı, Anadolu Üniversitesi Kampüsü'nde güzel görüntülerin oluşmasına sebep oldu. Sömestr tatilinden dolayı öğrencilerin boş bıraktığı kampüs, estetik kar manzarası ile beraber beyaza büründü. Bütünleme sınavlarına gelen üniversiteliler, meydana gelen kar manzaralarının tadını çıkardı.

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