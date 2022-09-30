Anadolu Üniversitesi bilim insanlarından büyük başarı

Başvurular çerçevesinde jüri tarafından verilen karara göre Anadolu Üniversiteli bilim insanları büyük başarı gösterdi.

2005 yılından bu yana her yıl eczacılık bilimleri alanında araştırma yapan bilim insanlarının seçkin araştırma, çalışma ve hizmetlerini değerlendirmek, üstün niteliklerini onayarak kamuoyuna duyurmak ve bir teşvik unsuru olmak üzere TEB Eczacılık Akademisi tarafından verilen Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri'nde Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Fatih Demirci ve Doç. Dr. Belgin Sever elde ettikleri başarı ile Anadolu Üniversitesini gururlandırdı.

Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri'nde, Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Demirci, bilimsel araştırma ve çalışmaları ile eczacılık bilimine sağladığı evrensel düzeydeki katkıları dolayısıyla TEB Eczacılık Akademisi 2022 Yılı Bilim ödülüne layık görülürken, Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Belgin Sever ise eczacılık bilimine katkı yapma potansiyeli bulunan genç bilim insanlarına verilen TEB Eczacılık Akademisi 2022 Yılı Teşvik Ödülüne layık görüldü.