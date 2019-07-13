Anadolu Üniversitesi çevre duyarlılığını “Anadolu” ile gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde gerçekleştirilen "Atıktan Sanata" Projesi kapsamında hazırlanan sergiye katkı sunanlar arasında Anadolu Üniversitesi de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünü yaptığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülen “Sıfır Atık” çalışması kapsamında yürütülen ve İGA'nın çevre ve sürdürülebilirlik çalışmaları başlığıyla ele aldığı “Atıktan Sanata” projesi sergi ile hayat buldu. Emine Erdoğan'ın lansmanına katıldığı “Atıktan Sanata” projesinde Anadolu Üniversitesinde tamamlanan “Anadolu” eseri büyük ilgi gördü.

İGA'nın paydaşlarıyla birlikte sürdürdüğü “Toplam Atık Yönetimi ile ‘Sıfır Atık” anlayışıyla zemini oluşan projede havalimanı inşaatı devam ederken ortaya çıkan atıklar değerlendirilerek farklı sanat dallarından birçok sanatçı ve akademisyenle ortak çalışmalar yapıldı. Şubat ayında başlayan proje kapsamında “çiçek, moda, heykel ve kullanılabilir ürünler” kategorilerinde çalışmalarını sürdüren 34 atölye kuruldu. Atölyelere 8 üniversiteden yaklaşık 800 öğrenci ile 31 sanatçı ve kanaat önderi katılırken bölge sakinlerinden 40 kadın ve çocuk da çalışmalarda yer aldı. Toplam 100 ton atıktan 39 sanat eseri ve ürün ortaya çıkarıldı. Eserlerden 27'si lansman sonunda düzenlenen müzayede ile satışa çıkarılırken elde edilen tüm gelir Çocuk Destek Merkezleri (ÇODEM)'ne bağışlandı.

İleri dönüşen “Anadolu”

Müzayedenin ilgi çeken eserlerinden biri de Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rahmi Atalay'ın danışmanlığında sürdürülen ve yüksek lisans öğrencileri Ergün Arslan ile Ufuk Güneş Taşkın'ın çalışmalarıyla ortaya çıkan “Anadolu” eseri oldu. Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın ve üniversitenin de adını taşıyan “Anadolu” eseri, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Atölyesinde yapıldı. Eser kompozisyonu gagasıyla zeytin dalı taşıyan büyük bir kuş ve ardında onu takip eden iki yavru kuş olarak hazırlandı. Sergide Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve Prof. Dr. Rahmi Atalay, eser hakkında Emine Erdoğan'a bilgi verirken kuşun taşıdığı zeytin dalını birlikte yerleştirerek esere son dokunuşu yaptılar. İstanbul Havalimanı inşaatı sürerken personelin kullandığı çatal ve kaşıkların ileri dönüşümüyle hazırlanan “Anadolu” eseri müzayedede İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu tarafından 500 bin lira bedel ile satın alındı.