Anadolu Üniversitesi de Millî Ağaçlandırma Günü'ne destek verdi

Anadolu Üniversitesi de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü “Geleceğe Nefes” kampanyasına destek verdi

Sarısungur Ağaçlandırma Sahasındaki etkinliğe, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Temizel, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ethem Esen de katıldı. Rektör Yardımcısı Temizel, yaptığı konuşmada, geçen yaz çıkan orman yangılarının çok üzücü olduğunu ve her zamankinden daha fazla ağaçlandırma yapılması gerektiğinin altını çizerek 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün bu yıl daha da önem kazandığına dikkat çekti. Çevreye karşı duyarlı bir nesil yetiştirilmesinin Anadolu Üniversitesi için en büyük sorumluluk alanlarından biri olduğuna da değinen Prof. Dr. Temizel, Anadolu Üniversitesi'nin “Geleceğe Nefes” etkinliğinde yer almasının kurum kültürünün bir parçası olduğunun altını çizdi.