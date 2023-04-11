Anadolu Üniversitesi depremden etkilenen çocuklar için “Öğrenelim, Paylaşalım, Hayatla Buluşalım” programı düzenliyor

Anadolu Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi (TÜDAM) ile Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin katkılarıyla, 11 ili sarsan ve depremden etkilenip Eskişehir'de yaşamaya devam eden vatandaşlarımızın çocukları için “Öğrenelim, Paylaşalım, Hayatla Buluşalım” programları başlatıldı.

Anadolu Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Bahadır Yanık, Müdür Yardımcıları Prof. Dr. Tuba Ada ve Prof. Dr. Serap Erdoğan, Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mine Kürkçüoğlu, TÜDAM Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Aysel Kaya, Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aslı Yıldırım'ın öncülüğünde, Anadolu Üniversitesinin farklı birim ve fakültelerinden öğretim üyeleri ile personelin de katkılarıyla çocukların sosyal hayata katılabilmelerine, moral ve motivasyon kazanabilmelerine destek olmak adına bir dizi program, oyun atölyeleri ve eğitimler hazırlandı. Depremden etkilenen ve şu an Eskişehir'de yaşayan 3-17 yaş aralığındaki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki 220 çocuk için çeşitli sosyal ve eğitsel aktivite yapılmasına karar verildi. Tüm bu sürece Eskişehir Tepebaşı Gençlik Merkezi Müdürü Gökhan Gürbüz de yardımlarıyla dâhil oldu.

Bu çerçevede çocukların yaş aralıklarına göre 22 program önerisi içinden yapılan anket ile aile ve çocukların durumlarına göre 10 program çocuklar için belirlendi. Ayrıca, program yürütücülerine Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahtiyar Eraslan Çapan tarafından çocuklara yönelik nasıl bir duruş sergilenmesi gerektiğine dair bir eğitim de verildi.

Çocuklar için farklı alanlarda programlar hazırlandı

“Oyun Her Yerde - Oyun Kâğıt Makas, Sporla Güzel Kalplere Dokunmak, Öğrenciler İçin Temel Düzey Kodlama Eğitimi, Matematik Destek Noktası Okula Destek Kursları, Seramik Öğreniyorum, Oyunlarla İngilizce Öğreniyorum, Kahramanlar Okuma Atölyesi, Mutfakta Hayat Var, Çocuklarla Keşfedilen Matematik ” Anadolu Üniversitesinin alanında uzman öğretim üyeleri ve personeli tarafından veriliyor. İlk etapta 4 hafta olarak planlanan programın önümüzdeki aylarda ve yaz döneminde de devam etmesi planlanıyor.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ın yanı sıra Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreterlik de çocukların mutluluğu ve sosyal hayata katılabilmeleri adına tüm imkânları seferber ediyor. Tüm program ve süreç boyunca sadece çocuklar değil, depremzede aileler de düzenlenen programlardan memnun kaldıklarını, kendilerini çok mutlu hissettiklerini belirttiler. Geçtiğimiz hafta Seramik Öğreniyorum, Mutfakta Hayat Var, Öğrenciler İçin Temel Düzey Kodlama Eğitimi, Matematik Destek Noktası Okula Destek Kursları, Oyun Her Yerde-Oyun Kâğıt Makas eğitimleri verilirken, önümüzdeki günlerde de öğrenciler için çeşitli atölyeler hazırlanacak.