Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuar'ından ‘Viyolonsel ve Oda Sınıfı' konseri

Koral Çalgan Salonu'nda düzenlenen konserde; Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Asu Perihan Karadut'un öğrencileri; İrem Su Bıçakçı, Gupse Şevval Aydın, Rüştücan Güngör ve Devrim Büyükbayraktar sahne aldı.

Konser öncesi görüşlerini ifade eden Devlet Konservatuvarı 9'uncu sınıf öğrencisi İrem Su Bıçakçı, “Sahneye çıkana kadar hep bir heyecan var. Ama sahnede asıl önemi olan, profesyonellerin yaptığı gibi bu heyecanı göstermemek. Hocalarımız bize performans kaybı yaşamamamız için kendinizden çok emin olmamız yönünde tavsiyeler verir. Heyecandan çok şey kaybedebiliriz” diye belirtti.

“Okulumuzun en iyi konservatuvarlardan olduğunu söyleyebilirim”

Lisans öğrencisi Rüştücan Güngör ise, “10 yıldır viyolonsel çalıyorum ve bu çok güzel bir duygu. Solo ve piyano eşlikli olmak üzere bu konserleri ikinci kez yapıyoruz. Buradaki amaç sınavdaki heyecanı azaltmak ve sahne performansını üst seviyeye çıkarmak. Birkaç okula daha gittim ve okulumuzun en iyi konservatuvarlardan olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Ayrıca Johann Sebastian Bach, Ahmed Adnan Saygun, Auguste Franchomme ve Jean Louis Dupor gibi ünlü bestecilerin eserlerinin seslendirildiği konser, dinleyenlerden tam not aldı.

'Oda Sınıfı, Klasik Batı Müziği dinleyicileri mest etti'

Yoğun ilginin olduğu Oda Müziği Konserinde ise, Henri Joseph Rigel- Quartet N.1 Allegro, Henri Joseph Rigel- Quartet No.5 Allegro- Adagio, George Onslow- Quartet Op.46 No.3 Allegro, Gabriel Faure- Quartet Op.121 Allegro moderato, Johann Christian Friedrich Bach- Sonata Rondo, Henriques Fini- Op.31 Borne Trio Andantino, Joseph Haydn- Trio No.39 Rondo a L'Ongarese- Presto eserleri dinleyicilerin beğenisine sunuldu.