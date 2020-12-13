Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarına iki büyük ödül

sınıfta okuyan, Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı öğretim üyesi Prof. Gülen Ege Serter'in öğrencisi Yağmur Tuna, International Music and Stars Awards yarışmasının Violin D kategorisinde ‘Gold Star' ödülünün sahibi oldu. Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Gülen Ege Serter ise, yarışmanın 'Best Teacher Awards-En İyi Keman Öğretmeni Ödülü'nü alan eğitmenler arasında yer aldı.

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen International Music and Stars Awards yarışmasına dünyanın pek çok yerinden katılan önemli sanatçılar, jüri üyesi olarak değerlendirme yaptılar. Yağmur Tuna, daha önce Rusya'da birincilik ödülü, Emuse Yarışması'nda üçüncülük ve jüri özel ödülü, İspanya'da üçüncülük ödülü ve Enkor Müzik Yarışması'nda üçüncülük ödülü alarak henüz lise öğreniminde olmasına rağmen eğitiminin başından beri uluslararası pek çok başarı elde etti. Moskova Çaykovsky Konservatuvarı Merkez Müzik Okulu sınavlarını kazanan Tuna, önümüzdeki yıl eğitimini Rusya'da sürdürmeyi planlıyor.