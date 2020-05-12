Anadolu Üniversitesi, dezavantajlı ve 65 yaş üstü öğrencilerine online sınavda video konferans ile okuyucu desteği sağladı.

Tüm dünyayı derinden etkileyen yeni tip Koronavirüs'e karşı mücadelede önemli uygulamalara imza atan Anadolu Üniversitesi, birey ve toplum sağlığını korumak adına internet tabanlı olarak düzenlediği Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi ara sınavlarında dünyada ilk olma niteliği taşıyan bir uygulamayı hayata geçirdi.

Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, pandemi süresince tüm ihtimalleri düşünerek hiçbir öğrencinin mağdur olmaması yönünde ciddi çalışmalar yürüttüklerini, “Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı” ilkesinden hareketle bir milyona yakın öğrencinin sınavını yerli ve milli yazılım üzerinden gerçekleştirdiklerini belirterek sınav süresince birçok ilke imza attıklarını vurguladı. Çomaklı, bu kapsamda yürüttükleri uygulamalardan birinin de dezavantajlı ve 65 yaş üstü öğrenciler için sınav süresince video konferans ile okuyucu desteği sağlanması olduğunu ifade etti.

Tüm öğrencilerin sınavları sorunsuz tamamlandı

Türkiye'nin dijitalleşme sürecinde önemli kurumlarından olan Anadolu Üniversitesi, yarım asırı bulan açık ve uzaktan eğitim tecrübesini dijital ortamlara başarıyla entegre etti. Küresel salgın nedeniyle oluşan kriz günlerinde, başarılı yürütme mekanizması ve güçlü alt yapısını kullanarak Açıköğretim sınavlarını ertelemeden, internet tabanlı olarak gerçekleştiren üniversite, oluşturduğu Çevrimiçi Sınav Sistemi ile bir “ilk” olarak değerlendirilen birçok uygulamaya imza attı. Bünyesinde bulunan Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) tarafından tamamen yerli ve milli yazılımlarla geliştirilen bu sistem ile öğrencilerine büyük kolaylıklar sağlayan Anadolu Üniversitesi, ayrıca sistemi tüm ortamlarda test ederek yaşanabilecek her türlü olumsuz durumu ortadan kaldırdı. Evlerinden internete bağlanacak cihazları kullanmakta sorun yaşayan yaşlı ve engelli bireyler için ayrıca önemler alan üniversite, sağladığı video konferansla okuyucu desteği sayesinde bu öğrencilerin sınavlarını sorunsuz tamamlamalarına olanak tanıdı.