Anadolu Üniversitesi Dijital Ders Platformu açıldı

Proje ile Açıköğretim Sistemindeki 60'ın üzerindeki lisans ve önlisans programlarında yer alan 1000'in üzerindeki ders ve bu derslere ait 30 bine yakın öğrenme malzemesi açık erişime sunuluyor.

Dijital derslerde, ders kitapları, ünite özetleri, sesli ders malzemeleri, ders anlatım videoları, ders sunum malzemeleri ddp.anadolu.edu.tr adresinde yer almakta. Dijital ders platformunun, öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve yaşamboyu eğitime gönül vermiş tüm bireylerin ilgi odağı olacağı düşünülüyor.

Rektör Erdal: “Her zaman ve her yerde bu kaynaklara erişilecek”

Projenin lansmanında konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, “Dijital Ders Platformu ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Amaçları arasında yer alan herkes için nitelikli eğitim, fırsat eşitliği, eşitsizliklerin azaltılması, bilginin paylaşılması ve yayılması gibi hedeflere ulaşmada da Anadolu Üniversitesi olarak katkı yapmaktayız” ifadesini kullandı. Rektör Erdal, özellikle üniversite öğrencileri ve öğretim elemanlarının bu kaynakları ders ve araştırmalarında yaygın biçimde kullanacağını belirterek her yaştan öğrenmek isteyen bireylerin zaman ve mekândan bağımsız olarak bu kaynaklara erişebileceğini de sözlerine ekledi.

İçerikler ücretsiz olarak Dijital Ders Platformu'nda yer alacak

Dijital Ders Platformu tanıtan Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sinan Aydın, bu projeyle Açıköğretim Sisteminin 40 yıllık bilgi ve tecrübesinin dijitalleşerek kamuya açıldığını belirtti. Yaşamboyu öğrenme felsefesini benimsemiş herkesin Dijital Ders Platformu'ndan aktif şekilde yararlanabileceğini belirten Doç. Dr. Aydın, platformun ders içeriklerine kolay ulaşılabilmesi için kullanıcı dostu bir arayüzle tasarlandığını ifade etti.

Yayın hayatına başlayan Dijital Ders Platformu ile dileyen herkes, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminin sunduğu bin 46 ders kitabı, 12 bin 289 ders sunusu, 7 bin 823 ünite özeti, 2 bin 987 konu anlatım videosu ve 6 bin 614 sesli özete, ddp.anadolu.edu.tr adresinden erişebiliyor.