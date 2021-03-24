Anadolu Üniversitesi, “Dijital Uygulamalar Kategorisi”nde erişilebilirlik ödülüne layık görüldü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen “2020 Erişilebilirlik Yılı Erişilebilirlik Ödülleri”, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Anadolu Üniversitesi, “Erişilebilirlik Ödülleri” kapsamında, “Erişilebilir Dijital Uygulamalar” kategorisinde ikinci olarak önemli bir başarıya daha imza attı.

9 farklı kategoride toplam 1075 başvuru değerlendirildi

Engelli bireylerin toplumsal ve ekonomik hayata katılımına katkı sağlamak ve erişilebilirlik alanında gerçekleştirilen uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen, “Erişilebilirlik Ödülleri” kapsamında, 9 farklı kategoride toplam 1075 başvuru değerlendirmeye alındı. Anadolu Üniversitesi, iletişim ve teknoloji alanında erişilebilirlik çözümleri ve olanakları sunan uygulamaların değerlendirildiği “Erişilebilir Dijital Uygulamalar” kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.

Anadolu Üniversitesi mensuplarına teşekkür ediyorum

Törende, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal adına ödülü Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un elinden alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kaya, ülkemizde engelli bireylerin eğitimine yönelik akademik faaliyet yürüten ilk birimlerin Anadolu Üniversitesi bünyesinde hayata geçtiğini belirterek, “Yıllardır yürüttükleri başarılı çalışmalar ile bu ödülün alınmasına katkı sağlayan tüm Anadolu Üniversitesi mensuplarına teşekkür ediyorum” dedi.