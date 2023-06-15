Anadolu Üniversitesi diplomaları “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi” logosu taşıyacak

Anadolu Üniversitesi de yeterlilik çerçevesi taşıyan 40 üniversiteden biri oldu.

Yurt içi ve yurt dışında eğitim ve istihdam piyasasında aranan yüksek nitelik ve kalitenin varlığını işaret eden ve bu yıl ilk kez 40 üniversitenin belirli yükseköğretim programlarına ait diplomalarında TYÇ logosunun kullanılacağını belirleyen tanıtım toplantısına Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci katılım gösterdi. Tanıtım toplantısında Anadolu Üniversitesi adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Demirci'ye TYÇ logosunu mezuniyet belgelerine koymaya hak kazanan 40 üniversitenin rektör ve rektör yardımcılarıyla beraber plaket takdim edildi.

Anadolu Üniversitesi 7 lisans programı ile listede

Düzenlenen tanıtım toplantıyla Türkiye'deki 40 üniversitenin 142 yükseköğretim programı içerisinden Anadolu Üniversitesi de 7 lisans programı ile yeterlilik çerçevesi almaya hak kazandı. TYÇ çerçevesinde önümüzdeki dönemlerde mezuniyet belgeleri, sertifikalar ve yeterlilik belgelerinde yeni dönem başlayacak. TYÇ logosunu taşıyan diplomalar ve belgeler yurt içinde ve yurt dışında eğitim ve istihdam piyasasında aranan yüksek niteliklerin ve kalitenin varlığının işareti haline gelecek. TYÇ logosuna sahip diploma ve belgeler hem yurtiçi hem de yurtdışında eğitim kurumları ve işverenler tarafından talep edilen ve kabul gören yeterliliklere dönüşecek.