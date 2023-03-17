Anadolu Üniversitesi “DipNot” Podcast serisinin gündemindeki konu depremlerdi

Anadolu Üniversitesi öğretim elemanları tarafından hazırlanan ve özgün içeriklerden oluşan DipNot'un Podcast serisinin gündeminde bu ay deprem ve depremin etkileri yer aldı.

Geçtiğimiz ay yaşanan ve birçok ilde yıkıcı etki oluşturan depremler Anadolu Üniversitesi podcast yayınları DipNot'ta konuşuldu. “Deprem, Çocuklar ve Ebeveynler” başlıklı podcast ile Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahtiyar Eraslan Çapan, “Afetlerde Dirençli Kent ve Toplum” başlıklı podcast ile Dr. Öğr. Üyesi Muammer Tün önemli açıklamalarda bulundu.

Doç. Dr. Eraslan Çapan: “Aileler çocuklarının güvenlerini tekrar sağlamalı”

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahtiyar Eraslan Çapan, podcast serisinde depremin yetişkinleri olduğu kadar çocukları da fazlasıyla etkilediğine dikkat çekerek şunları söyledi;

“Depremin ani oluşu, fiziksel yıkımlara ve can kayıplarına sebep olması nedeniyle özellikle çocuklarda travmatik tepkilere yol açtı. Çocuklar yaşanan depremi bilmekle alakalı ve gelişimsel yetersizliklerinden dolayı anlamlandırmakta zorlandılar. Bir gün önceden okula gitmek için hazırlık yapan ve sabah kalktıklarında okula gitmeye hazırlanan çocuklar, sabah kalktıklarında depremle uyandılar ve kendilerini evlerinin çok dışında buldular veya göçük altında kalarak çok farklı bir yaşantıyla karşılaştılar. Evlerinin yıkılması sebebiyle hiç kontrollerinin bulunmadığı dünyaya ilişkin güvenleri sarsıldı. Bu çerçevede ebeveynlerin yapacakları temel şey çocukların güvenlerini tekrar sağlamak için bazı davranışlarda bulunmaları. Deprem sonrası çocukların düzenleri bozulduğu için ebeveynler yeni düzenlerine ilişkin net kısa açıklamalar yaparak onların bu kaygılarını yatıştırabilirler.”

Dr. Öğr. Üyesi Tün: “Afet yönetiminde yükseköğretim sürecinin önemini gördük”

Afetlerle mücadele sürecine nasıl hazırlıklı olunması gerektiğine dair bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Muammer Tün ise bilim insanlarının, üniversitelerin, yükseköğretim sürecinin önemli bir rol sahibi olduğunu bu afette de tecrübe edilmiş olduğuna dikkat çekti. Dr. Öğr. Üyesi Tün konuşmasının devamında şunları aktardı;

“Afet yönetimi sürecinde özellikle hedef ne olmalı? Elbette afetlere dirençli kent, afetlere şuurlu toplum önemli hedeflerimizden birisi. Bu konuda üniversitelerimize de büyük görev düşüyor. Ayrıca afetlerle mücadele süresinin öncesinde özellikle risk yönetimi aşamasında afetlere hazırlık sürecinde sürecin ne kadar topyekûn ele alınması gerektiğini de tecrübe ettik. Afet eğitim süreci, afetlere daha dirençli bir toplum odaklı yaklaşım ve afet eğitim süreci çok önemli süreçler.”