Anadolu Üniversitesi Dış Danışma Kurulu toplantısı

Anadolu Üniversitesi'nde yapılan Dış Danışma Kurulu toplantısında nitelikli öğrenci yetiştirmek için nelerin yapılabileceği konusu konuşuldu.

Anadolu Üniversitesi Dış Danışma Kurulu'nun ilk toplantısı Rektörlük Senato Odası'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Baro Başkanı Av. Mustafa Elagöz, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Ecz. Metin Kamış, Türk Eğitim Derneği (TED) Okulları Kurucu Temsilcisi Banu Kurt, ETİ İcra Kurulu Başkanı Hakan Polatoğlu, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) Eskişehir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Özgür Ersoy ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Sözen, Prof. Dr. Betül Demirci, Prof. Dr. İbrahim Kaya, Prof. Dr. Ali Resül Usul, Prof. Dr. Fatih Temizel, Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeleri ile Anadolu Üniversitesi Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Deniz Taşcı katıldı.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Türkiye Bilim Akademisi (TÜBA) Üyesi ve ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev, Essex Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirbağ, MEDİPOL Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyhun Topbaş, Connecticut Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Resul Cesur, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğretim elemanı Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Balcı, TEMA Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Deniz Ataç ve Sarar Grup Yönetim Kurulu Üyesi Sara Sarar ise toplantıya çevrimiçi olarak katıldı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ın moderatörlüğünü yaptığı toplantıda nitelikli öğrenci yetiştirmek amacıyla üniversite dışı katılımcılar ile ortak bir paydada buluşmak için neler yapılabileceğine dair fikir alışverişinde bulunuldu.

“Anadolu Üniversitesi'nin temel amacı nitelikli öğrenci yetiştirmektir”

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal toplantının açılışında şunları söyledi:

“Dış Danışma kurulu üniversitemizin dış paydaşlarının da görüşlerini alarak yönetim anlamında atılan adımlardan bir tanesi. Biliyorsunuz üniversitemiz yönetilirken yalnızca iç paydaşlarımız, yani öğrencilerimiz, çalışanlarımız değil; aynı zamanda bu öğrencilerimizi yetiştirdiğimiz sektör uzmanlarımız, özel ve kamu sektörü temsilcilerinin de görüşleri bizim için önemli. Sonuçta üniversitenin temel amaçlarından biri nitelikli öğrenciler ve bireyler yetiştirmek. Biz mezunlarımızın sektör tarafından istenilen ve aranılan elemanlar olup olmadığını sizlerden gelen geri dönütler yoluyla anlayabiliriz. Bu anlamda bu dış danışma kurulu da bu görüşlerin iyileştirilmesi anlamında bizim için çok değerli.”

Katılımcıların konuşmaları ile devam eden toplantıda, Kalite Güvencesi Sistemi'nin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi adına “Kalite Herkesin İşidir” sloganı ile dış paydaşların kalite süreçlerinin iyileştirilmesi için yapılabilecek çalışmalar da konuşuldu. Kalitenin bir soyutlama olmadığını, ölçülebilir ve yönetilebilir bir konu olduğunun vurgulandığı toplantıda somut adımlar atılması kapsamında çeşitli başlıklarda fikir alışverişinde bulundu.