Anadolu Üniversitesi, Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralamasında yer aldı

Dünyanın saygın üniversitelerinin takip ettiği önemli bir derecelendirme kuruluşu olan ve 2009 yılından bu yana dünya üniversiteleri sıralaması yapan Çin merkezli ShanghaiRanking'in “Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması 2021” alan sıralamaları listesinde Anadolu Üniversitesi de yer aldı.

Anadolu Üniversitesi, Konaklama ve Turizm İşletmeciliği alanında sıralamada pek çok üniversiteyi geride bırakarak 201-300 bandında kendisine yer buldu. Aynı alanda 2020 yılında da aynı konumda yer alan Anadolu Üniversitesi başarısını güçlendirmiş oldu.

“Anadolu Üniversitesi için büyük bir gurur kaynağı”

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, uluslararası bir değerlendirme kuruluşu olan ShangaiRanking'de çok sayıda üniversite arasında Konaklama ve Turizm İşletmeciliği alanında 201-300 bandında yer almanın, Anadolu Üniversitesi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek katkısı olan tüm bilim insanlarına teşekkürlerini sundu. Konuyla ilgili konuşan Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Oktay Emir ise elde edilen bu uluslararası başarının arttırılarak sürdürüleceğine olan inancının tam olduğunu belirtti.

ShanghaiRanking nedir?

Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması (ARWU) ilk olarak Haziran 2003'te Shanghai Jiao Tong University, Graduate School of Education, Center for World-Class Universities (CWCU) tarafından yayımlandı ve her yıl güncellendi. 2009 yılından itibaren söz konusu dünya sıralamalarının telif ve yayıncılık hakları Çin merkezli bağımsız derecelendirme kuruluşu olan ShanghaiRanking Consultancy tarafından alındı. Herhangi bir üniversite ya da devlet kurumu ile bağı bulunmayan ShanghaiRanking Consultancy, söz konusu sıralamaları, alanlarda yapılan yayınlar ve başarıların esas alındığı 6 farklı endeks üzerinden yapıyor. Bağımsız derecelendirme kuruluşu ShanghaiRanking hakkında detaylı bilgiye http://www.shanghairanking.com/ adresinden ulaşılabiliyor.