Anadolu Üniversitesi dünyanın en büyük eğitim zirvesi NAFSA 2023'e katıldı

Anadolu Üniversitesi, ABD, Washington DC'de düzenlenen ve dünyanın en büyük eğitim zirvesi konumunda olan '2023 NAFSA Uluslararası Eğitim Konferansı ve Fuarı'nda bu yıl da yerini aldı.

'Kapsayıcı Bir Geleceğe İlham Vermek' konsepti ile bu yıl 75'incisi düzenlenen etkinlikte, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Eğitim Ekonomisi İş Konseyince kurulan 'Study in Türkiye' pavilyonunda 16 üniversiteden 40'dan fazla katılımcı yer aldı. 100'den fazla ülkeden 10 binin üzerinde uluslararası eğitimcinin yer aldığı konferansta Anadolu Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Birimi Müdürü Prof. Dr. Bilge Kağan Özdemir ve Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Gamze Alper tarafından temsil etti. Konferans boyunca daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da hem Avrupa hem de dünya ülkelerindeki partnerler ve diğer yükseköğretim kurumları ile iş birliği görüşmeleri gerçekleştirildi.

Temsilciler 'Türk-Amerikan Üniversiteleri İş Birliği Programı' Workshop ve Resepsiyonu'na da katıldı

Anadolu Üniversitesi temsilcileri dünyadaki yükseköğretim kurumlarıyla görüşmeler gerçekleştirirken, pek çok önemli etkinliğe de katıldı. Bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti Washington Büyükelçiliği ev sahipliğinde ve Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Bakanlığı iş birliğinde gerçekleşen 'Türk-Amerikan Üniversiteleri İş Birliği Programı' başlıklı workshop ve resepsiyonuna Anadolu Üniversitesi de katıldı. T.C. Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, ABD Dışişleri Bakanlığı Eğitim ve Kültür İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Scott Weinhold, DEİK/EEİK Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan ve T.C. Washington Büyükelçiliği Eğitim Müsteşarı Zeliha Koçak Tufan'ın da katılımlarıyla düzenlenen resepsiyonda Türk ve Amerikan yükseköğretim sistemleri tanıtıldı.

NAFSA nedir?

Kuruluşu 1948 yılına uzanan NAFSA-Uluslararası Eğitimciler Derneği, 150'den fazla ülkede 3 bin 500'den fazla kurumda, dünya çapında 10 bin'den fazla üyenin ve uluslararası eğitimcinin ihtiyacına hizmet veren bir uluslararası eğitim birliğidir. Her yıl ABD'de düzenlenen 'NAFSA Uluslararası Eğitim Konferansı ve Fuarı'na Türkiye'den de çok sayıda yükseköğretim kurumu 'Study in Türkiye' Pavilyonu bünyesinde veya bireysel olarak katılım göstermektedir. Konferans hem var olan partnerlerle iletişimin sürdürülmesi ve iş birliklerinin canlı tutulmasına hem de uluslararası alanda tanınırlığımızın arttırılmasına katkı sağlamaktadır.