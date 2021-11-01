Anadolu Üniversitesi e-Sertifika programları için kayıt tarihi 7 Kasım'a kadar uzatıldı

Anadolu Üniversitesi e-Sertifika programları için kayıt tarihi gelen yoğun talep nedeniyle 7 Kasım'a kadar uzatıldı.

Mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlamak isteyenler için Anadolu Üniversitesi bünyesinde hazırlanan sertifika programlarını içeren e-Sertifika programları ile katılımcılara bilimsel ve sektörel gelişmeler göz önünde bulundurularak geniş bir yelpazede pek çok sertifika programı sunulmaktadır. Uzaktan öğretim tasarımına sahip e-Sertifika programlarında dersler, Anadolum eKampüs Sistemi üzerinden çevrim içi şekilde gerçekleştirilmektedir. Böylelikle herkes için, her zaman, her ortamda öğrenme ve kişisel gelişim fırsatı sunulmaktadır. Çok sayıdaki e-Sertifika programlarından birine katılarak, bu fırsattan yararlanmak ve hayatında yeni bir kapı açmak isteyenler için son kayıt tarihi ise 7 Kasım.

Ustasından Öğren Sertifika Programlarında da son kayıt tarihi 7 Kasım

Ustasından Öğren-Film Yapımı programı ile sinema sektörüne adım atmak isteyen, bu alanda bir kariyer hedefleyen adaylar için de son kayıt tarihi 7 Kasım'a kadar uzatıldı. Ustasından Öğren-Film Yapımı e-Sertifika programlarında verilen derslerde kendi alanlarında üst düzey deneyimi olan, bugüne kadar televizyon ve sinema sektöründe birçok yapıma imza atmış sinemacılar eğitmen olarak görev yapıyor.

e-Sertifika programları ve Ustasından Öğren Sertifika Programlarına ilişkin ayrıntılı bilgi ve başvuru için esertifika.anadolu.edu.tr web adresi ziyaret edilebilir.