İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Anadolu Üniversitesi e-Sertifika programları için kayıt tarihi 7 Kasım'a kadar uzatıldı

Anadolu Üniversitesi e-Sertifika programları için kayıt tarihi gelen yoğun talep nedeniyle 7 Kasım’a kadar uzatıldı.

Anadolu Üniversitesi e-Sertifika programları için kayıt tarihi gelen yoğun talep nedeniyle 7 Kasım'a kadar uzatıldı.


Mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlamak isteyenler için Anadolu Üniversitesi bünyesinde hazırlanan sertifika programlarını içeren e-Sertifika programları ile katılımcılara bilimsel ve sektörel gelişmeler göz önünde bulundurularak geniş bir yelpazede pek çok sertifika programı sunulmaktadır. Uzaktan öğretim tasarımına sahip e-Sertifika programlarında dersler, Anadolum eKampüs Sistemi üzerinden çevrim içi şekilde gerçekleştirilmektedir. Böylelikle herkes için, her zaman, her ortamda öğrenme ve kişisel gelişim fırsatı sunulmaktadır. Çok sayıdaki e-Sertifika programlarından birine katılarak, bu fırsattan yararlanmak ve hayatında yeni bir kapı açmak isteyenler için son kayıt tarihi ise 7 Kasım.



Ustasından Öğren Sertifika Programlarında da son kayıt tarihi 7 Kasım


Ustasından Öğren-Film Yapımı programı ile sinema sektörüne adım atmak isteyen, bu alanda bir kariyer hedefleyen adaylar için de son kayıt tarihi 7 Kasım'a kadar uzatıldı. Ustasından Öğren-Film Yapımı e-Sertifika programlarında verilen derslerde kendi alanlarında üst düzey deneyimi olan, bugüne kadar televizyon ve sinema sektöründe birçok yapıma imza atmış sinemacılar eğitmen olarak görev yapıyor.


e-Sertifika programları ve Ustasından Öğren Sertifika Programlarına ilişkin ayrıntılı bilgi ve başvuru için esertifika.anadolu.edu.tr web adresi ziyaret edilebilir.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.