Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Çanakkale Zaferi için çevrim içi etkinlik düzenledi

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü nedeniyle çevrim içi olarak bir etkinlik düzenledi.

Düzenlenen etkinliğin konuğu, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Türkmen olurken, “106. Yılında Çanakkale Zaferi'ni Yeniden Hatırlamak” başlığını taşıyan konferansın açılış konuşmasını Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kemal Yakut yaptı.

Prof. Dr. Yakut: “Bu zaferin Türk milli kimliğinin pekişmesindeki rolü oldukça büyüktür”

Çanakkale Savaşı'nın her yönüyle dünya savaş tarihinin en önemli savaşlarından biri olduğunu belirten Prof. Dr. Yakut, “Bu zaferin Türk milli kimliğinin pekişmesindeki rolü oldukça büyüktür. Mustafa Kemal Atatürk bu zaferle askeri ve siyasi bir lider olarak sivrilmiştir. Ayrıca Atatürk, dönemin basınında da Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan hemen sonra umut bağlanan bir general olarak ifade edilmiştir” dedi.

Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Topal ise konuşmasında, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde düzenlenen bu etkinliğin çok anlamlı olduğunu belirterek, bu zaferin Türk Milleti'nin büyük fedakârlığıyla kazanıldığını ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Türkmen, çeşitli arşiv görüntüleri ile Birinci Dünya Savaşı'ndan önce gelişen uluslararası rekabetten, Avrupa'daki bloklaşmadan ve silahlanma yarışından söz etti. Türkmen, Çanakkale Zaferi'nin milli şuurun, milli kimliğin gelişmesindeki rolüne vurgu yaparak, İngiliz ve Fransız donanma güçlerinin 18 Mart 1915 tarihli saldırısının, Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakma niyetiyle yapıldığını söyledi. Türk Ordusu'nun tabyalarının top atışlarıyla müttefik devletlerin donanmasına büyük darbe vurduğunu görsellerle dinleyicilere sunan Türkmen, “Çanakkale'yi geçilmez kılan kahraman şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum” sözlerini kullandı.