Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, EPDAD tarafından tekrar akredite edildi

Eğitim Fakülteleri Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD), Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilgiler Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programına, 16 Mart ve 20 Mart tarihlerinde değerlendirme ziyaretinde bulundu. Değerlendirme sonunda Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı 3 yıl süre ile akredite edildi. 28 Haziran 2018 tarihinde Türkiye'deki Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programları arasında ilk akredite edilen program olan Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı böylelikle 1 Mayıs 2026 tarihine kadar tekrar akredite edildi.

“Donanımlı öğretmen adayları yetiştirmek için çaba harcıyoruz”

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Dinç konuya ilişkin şunları söyledi:

“Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi olarak nitelikli öğretmenlerin bir ülkenin gelişimindeki öneminin bilinciyle alan bilgisi, genel kültür, öğretmenlik meslek bilgisi bakımından donanımlı öğretmen adayları yetiştirmek için çaba harcıyoruz. Bu çabamızın bir dış değerlendirme kuruluşu olan EPDAD tarafından belgelenmiş olmasının gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kaliteyi sağlama yönünde önemli bir adım olarak akredite olmaya çok önem verdiğimizden bu başarıyı öğrencilerimizle ve fakülte kurulu üyelerimizle de paylaşarak, akreditasyon belgesini törenle ilgili anabilim dalımıza takdim ettik. Bu süreçte yer alan öğretim elemanlarımıza, öğrencilerimize ve idari personelimize teşekkür ediyorum.”