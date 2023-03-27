Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde TÜBİTAK 4008 proje uygulaması gerçekleştirildi

TÜBİTAK 4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı 2022/1 Dönemi Desteklenen Projeler çerçevesinde 122B908 numaralı “Olumlu Davranışsal Destek: Genel Eğitim Ortamlarında Alternatif Davranış Yönetimi” başlıklı projenin yüz yüze eğitimi Eskişehir'de ve Anadolu Üniversitesinde gerçekleştirildi.

Dekan Dinç: “TÜBİTAK projeleri fakültemizde bilimsel hareketlilik oluşturarak motivasyon arttırıyor”

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Dinç, şunları söyledi:

“Fakültemiz öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilen TÜBİTAK projeleri fakültemizde bilimsel bir hareketlilik oluşturuyor, çalışma azim ve motivasyonumuzu artırıyor. Bu yüzden bu projelere başvuruyu ve uygulama süreçlerini destekliyoruz. Ülkemizde yaşanan deprem sonrasında çeşitli illerimizden gelen öğretmenlerimize hoş geldiniz diyerek etkili ve verimli çalışmalar gerçekleştirmelerini diliyor, projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

“Proje ekibi olarak biz de bireysel ve grup çalışmalarından çok şeyler öğrendik”

Kapanış ve sertifika töreni Eskişehir Öğretmenevinde gerçekleştirilen projenin yürütücüsü Doç. Dr. Aysun Çolak, genel eğitimde ve özel eğitimdeki sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarının birbirini tamamlayan yönlerini ve farklı bakış açılarının her iki disiplin alanını beslediğini, iş birlikli çalışmalarla eğitim-öğretimin güçlendiğini belirtti. Doç. Dr. Çolak sözlerinin devamında şunları söyledi:

“Hem öğretmenlerimiz hem proje ekibi olarak biz de bireysel ve grup çalışmalarından çok şeyler öğrendik. Özel eğitim alanındaki olumlu davranışsal destek yaklaşımları öğretmenlerimizin mesleki açıdan bilgi ve becerilerine olumlu yönde katkı sağladı. Aldığımız geri bildirimler ve öğretmenlerimizin yüzlerindeki mutluluk bizi de ayrıca çok mutlu etti.”

Törene Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Dinç, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Handan Deveci, proje yürütücüsü Doç. Dr. Aysun Çolak, proje ekibi Dr. Öğr. Üyesi Candan Şahin, Dr. Öğr. Üyesi Uğur Yassıbaş ve Özel Eğitim Öğretmeni Hasan H. Şahin, projenin eğitmenleri, projenin katılımcıları olan ve 18 farklı şehirden gelen sınıf öğretmenleri ile çok sayıda akademisyen katıldı.