Anadolu Üniversitesi “Eğitim” ve “Kitle İletişimi” alanında ilk sırada

Üniversitelerin performanslarının karşılaştırılması ve bu çerçevede bir değerlendirme yapılması amacıyla TÜBİTAK tarafından hazırlanan “Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi” 2023 yılı çalışmasının sonuçları ilan edildi. Üniversitelerin kendi araştırma alanlarından hangilerinde daha başarılı olduğunu ortaya koyan bu rapora göre Anadolu Üniversitesi Sosyal ve Beşerî Bilimler ana kategorisi altında yer alan "Eğitim" ve "Kitle İletişimi" kategorilerinde ilk sıralarda yer aldı. Anadolu Üniversitesi, TÜBİTAK'ın Yetkinlik Haritasına göre ise eğitimde birinci, iletişim de ise ikinci sırada yer aldı.

Analizde kullanılmak üzere 132 alt araştırma alanı için ayrı ayrı olacak şekilde ve 200 üniversite için alt araştırma alanı bazında çeşitli kriterlere ilişkin ham veriler hesaplandı. Ham veriler hesaplanırken dünya, Türkiye ve üniversite yayın sayıları ve bu yayınlara yapılan atıf sayıları, üniversitelerin bu yayınlara katkı sağlamış olan akademisyen sayıları, üniversitelerin atıf açısından dünyada en fazla atıf alan ilk yüzde 10'luk dilime girmiş yayın sayıları, Türkiye'nin ve üniversitelerin uluslararası iş birliği yayın sayıları gibi çeşitli ölçütler esas alındı.

“Görev yapan çalışma arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz”

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, rapora ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Yapılan hesaplamalar ve çizilen grafikler üniversitelerin yetkin oldukları alanlar hakkında objektif veriye dayalı bilgi veriyor. Türkiye'de eğitim kategorisinde Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi hesaplamalarına kaynaklık ederek Anadolu Üniversitesi'nin Türkiye'deki bütün üniversiteler arasında ‘Eğitim' kategorisinde ilk sırada yer almasına katkı sağlayan başta Eğitim Fakültesi akademik personeli olmak üzere Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Açıköğretim Fakültesi, Engelliler Araştırma Enstitüsü, Engelliler Entegre Yüksekokulu ile üniversitemizin diğer birimleri çalışanlarına ve lisansüstü öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde katkıları ile üniversitemizin kitle iletişimi alanı yetkinlik kategorisinde Türkiye'de ilk sırada yer almasında emekleri olan İletişim Bilimleri Fakültesi akademik personeli ve diğer birimlerimizde görev yapan çalışma arkadaşlarımıza da şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.