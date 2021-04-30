Anadolu Üniversitesi en iyiler arasında yerini aldı

Dünya'dan 2 bin üniversitenin yer aldığı listede Türkiye'den de 55 üniversite yer aldı. Eğitim kalitesi, mezun istihdamı, öğretim elemanı kalitesi ve araştırma performansı ölçütlerinin değerlendirildiği listede Anadolu Üniversitesi Türkiye'den listeye giren 55 üniversite arasında yer almayı başardı.

Dünya çapındaki yaklaşık yirmi bin üniversite arasında ilk 2 bine giren okulları listeleyen merkez, küresel üniversitelerin en büyük akademik sıralamasını yapıyor. Anadolu Üniversitesi'nin elde ettiği bu başarı hakkında görüşlerini dile getiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal şunları söyledi:

“Dünya genelinde pek çok başarılı üniversitenin yer aldığı uluslararası anlamda eğitim kalitesi, mezun istihdamı, öğretim elemanı kalitesi ve araştırma performansı ölçütlerinin değerlendirildiği bir listede yer almak Anadolu Üniversitesi için gurur kaynağıdır. Umarım ilerleyen dönemlerde de bu ve buna benzer araştırma listelerindeki yerimizi daha da üst sıralara çıkararak Anadolu Üniversitesi'nin başarısını arttırmaya devam edeceğiz.”