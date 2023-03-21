Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü'nün projesine destek

TÜBİTAK-ARDEB 1001 Programı çerçevesinde Hacettepe Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gökhan Töret'in yürütücülüğünde devam eden “Otizm Spektrum Bozukluğu'nda Robot Destekli Seçici Taklit Projesi” Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü desteğine sunuldu.

Proje, alanında ilk olma özelliği taşıyarak insan ve robot model etkileşimlerinde otizm spektrum bozukluğunda seçici taklidin sosyal ve bilişsel işlevlerini anlamada davranışsal ve görsel dikkat özelliklerini ve gelişimsel bağlantılarını keşfetmeyi amaçlıyor. Bu çerçevede, Engelliler Araştırma Enstitüsü Gelişimsel Araştırma Birimi NOLDUS, İnsan Davranışı Gözlem Laboratuvarında Engelliler Araştırma Enstitüsü'ne devam eden Otizm Spektrum Bozukluğu gösteren çocukların rasyonel taklit etme performansları esnasında mobil göz izleme aracıyla çocukların görsel dikkatleri, bilişsel gelişim, kendiliğinden taklit etme ve oyun gelişimlerini değerlendiriyor.

“Bu tür projelere destek vermekten memnuniyet duyuyoruz”

Proje hakkında görüşlerini aktaran Enstitü Müdürü Prof. Dr. İbrahim H. Diken “Enstitümüzde var olan Türkiye'de sınırlı sayıdaki altyapı ile bu tür uluslararası düzeyde ses getirecek projelere ve araştırmalara destek vermekten memnuniyet duyuyoruz.” dedi.