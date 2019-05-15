Anadolu Üniversitesi Engelliler Haftası için kapılarını açtı

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı ve Eskişehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlediği “Engelsiz En Sanatları ve Resim Sergisi” ile “Engelleri Aşıyoruz: Halk Oyunları” etkinliği gerçekleştirildi.

Üniversite Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi sergi alanı ve amfi tiyatroda düzenlenen etkinlikte, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Yetişkin Zihinsel Engelli Kadınlar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim ve destek gören kadınların eserleri ve gösterileri sergilendi.

Alper Sezer: “Türkiye'de her 9 kişiden 1'inin kısıtlayıcı engelliğe sahip”

Etkinliğin açılışında konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Eskişehir İl Müdürü Alper Sezer, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de engelli bireylerin toplumun önemli bir kesimini oluşturduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, son yıllarda ülkemizde 8,5 milyona yakın engelli vatandaşımızın olduğu gösteriyor. Bu da Türkiye'de her 9 kişiden 1'inin kısıtlayıcı engelliğe sahip olduğunu gösteriyor. Toplumun böylesine yüksek bir oran içinde barındırdığı bu engelli bireylerimizi diğer bireyler ile eşit haklara sahip hâle getirmek zorundayız. Engelli meselesi sadece bir sağduyu değil, aynı zamanda bir hak ve adalet meselesidir. Engelli insanlarımızın, eşit muamele, itibar, yaşamlarını bağımsız idame ettirme ve toplumun bir parçası olma gibi haklara sahip olmaları gerekir. Burada bize düşen görev ise engelli vatandaşlarımıza bu haklardan faydalanmaları için imkân ve fırsatlar sağlamak olmalıdır.”

Süreklilik ve kararlılığın sağlanması hâlinde engelli bireylerin aktif olarak topluma kazandırılabileceğine ve ülke menfaatlerine katkıda bulunabileceklerine dikkat çeken Sezer, “Engelli bireyler, sanattan spora kadar pek çok alanda toplumun birer parçası olarak başarılar göstermiş ve göstermeye de devam edeceklerdir. Bu etkinlikte emeği geçen personelimize ve bizlere ev sahipliği yapan Anadolu Üniversitesi yetkililerine çok teşekkür ediyoruz. Engellilerimizin her alanda sergiledikleri başarılarının önümüzdeki dönemlerde de artarak devam etmesini diliyorum.” diyerek sözlerini noktaladı.

Akkuş: “Bana destek veren herkese çok teşekkür ediyorum”

Yetişkin Zihinsel Engelli Kadınlar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin desteklerini gören ve kısa bir süre önce de Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde memur olarak işe başlayan Yeter Akkuş ise kendisi gibi engelli olan bireylere umut olması için hayat hikâyesinden bahsetti. Akkuş ayrıca, “Bugün burada bulunmaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlıyım. İş hayatına atılmak çok güzel bir duygu ve bana bu süreçte destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinlik, açılış konuşmalarının ardından “Engelleri Aşıyoruz: Halk Oyunları” dans gösterisiyle devam etti. Dans gösterisi sonrasında ise engelli bireylerin çalışmalarının yer aldığı Engelsiz El Sanatları ve Resim Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi. Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Şennur Azade, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Alper Sezer ve katılımcılar, açılış sonrasında ise el işi süs ve hediyelik eşya gibi farklı çalışmaların yer aldığı sergiyi gezerek eserleri yakından incelediler.