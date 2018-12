Anadolu Üniversitesi engellilere yönelik hassasiyetini bir kez daha gösterdi

Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsi tarafından düzenlenen "Dünya Engelliler Günü Sempozyumu" Öğrenci Merkezi Salon 2016'da gerçekleştirildi.

Sempozyuma; Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Eskişehir Jandarma İl Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen'in yanı sıra çok sayıda öğretim elemanı ve öğrenci katıldı. Sempozyum kapsamında; "Toplumsal Katılım: Fırsatlar ve Sınırlılıklar" hakkında olmak üzere 3 oturumda toplam 10 konuşmacı "Toplumsal Katılım: Eğitim, Toplumsal Katılım: Sosyoloji ve Hukuk, Toplumsal Katılım, Sivil Toplum" konu başlıkları altında görüşlerini paylaştı.

"Üniversitemiz özel eğitim alanında ilk ve tek olan kurumları, programları ve hizmetleri ile liderliği yürütmekte"

Sempozyumun açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, "Anadolu Üniversitesi olarak bizlere birtakım görevler düşmekte. Biz üniversite yönetimi olarak bu konuya hassasiyetle yaklaşmakta ve çeşitli planlar yapmaktayız. Üniversitemiz özel eğitim alanında ilk ve tek olan kurumları, programları ve hizmetlerinin liderliğinde yürütmektedir. Örneğin, üniversitemizde özel eğitim alanında ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ülkemizde ilk ve tek olan farklı programlar ile araştırmalar yürütülmekte ve uzmanlar yetiştirilmektedir. Verilen hizmetler bakımından işitme engelliler kreşten üniversite düzeyine kadar İşitme Engelli Çocuklar Eğitim Araştırma Uygulama Merkezimizde ve Engelliler Entegre Yüksekokulumuzda eğitim alabilmekteler. Bunun yanında dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerimiz Dil ve Konuşma Araştırma Merkezimizde, üstün zekâlı ve yetenekli çocuklarımız da yıllardır Üstün Yetenekliler Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezimizde hizmet almaktadırlar" dedi.

"Üniversitemiz engelli bireylere yönelik farkındalık amacıyla çalışmalar yapmakta"

Engelliler Araştırma Enstitüsünün 1993 yılından beri otizm spektrum bozukluğu, Down Sendromu, zihinsel yetersizlik gibi gelişim yetersizlikleri olan 0-8 yaş arası çocuklar ve ailelerine hizmet verdiğinin altını çizen Prof. Dr. Çomaklı, "Engelliler Araştırma Enstitümüzde, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen her ay ortalama 200'e yakın çocuk ve ailesi doğrudan eğitim müdahale ve değerlendirme hizmetlerini alabilmektedirler. Dünyanın her yerinde engelli bireylere yönelik buna benzer etkinlikler düzenlenmekte ve Üniversitemiz de bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalar yapmaktadır. Bu yıl da Engelliler Araştırma Enstitümüzün düzenlediği sempozyumda özellikle; eğitim, sosyoloji, hukuk ve sivil toplum başlıkları altında yetersizliği olan bireylerin toplumsal katılımındaki fırsatlar ve sınırlılıklar tartışılacaktır. Türkiye'nin dört bir yanından gelen katkı sunan değerli konuşmacılarımıza ve bizleri dinlemek ve sorunları çözüme ulaştırmada siz değerli katılımcılarımıza teşekkür eder, sempozyumun hayırlara vesile olmasını temenni ederim” ifadelerini kullandı.

"Bugünün ülkemiz ve dünya için güzelliklere vesile olmasını temenni ediyorum"

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ise Dünya Engelliler Günü'ne ilişkin görüşlerini şu şekilde aktardı:

"Dünya Engelliler Günü 1992 yılından bu yana engelli vatandaşlarımızın tam ve eşit şekilde topluma kazandırılması konusunda ciddi bir farkındalık oluşturmakta. Tabi engellilerin problemlerini meselelerini genel olarak sadece bir güne sığdırmak mümkün değil. Bugünler sayesinde amaç toplumda bir farkındalık oluşturmaktır. 3 Aralık münasebetiyle düzenlenen etkinliklerin engelli kardeşlerimizin hayatlarını daha kolaylaştıracak adımlara vesile olacağına inanıyorum. Engelli kardeşlerimizin onların ailelerini ve yakınlarını da düşündüğümüzde engellilik meselesinin toplumun geniş bir kısmını etkilediğini görüyoruz. Engellilerin toplum hayatımıza tam ve sorunsuz bir şekilde katılımı noktasında elbette kamunun inisiyatif alması liderlik yapması şarttır. Ancak bu meselenin çözümü için tüm toplumun adeta bir seferberlik duygusu ile hareket etmelidir. Biz millet olarak diğer özelliklerine engeline bakmadan yaratılana yaratandan ötürü sevmek hürmet göstermek mecburiyetindeyiz. Bütün insanlığı kucaklamayan hiçbir anlayışın insani ve vicdani olduğunu düşünmüyoruz. Fiziki engelin değil, asıl kalplerdeki engelin sorun olduğunu her fırsatta hatırlatacağız. Tek bir engelli kardeşimiz kendisini dışlanmış ve çaresiz hissederse bunun günahı sadece görevlilerin değil, tüm insanlığın üzerindedir. Dünya Engelliler Günü'nün ülkemiz ve dünya için güzelliklere vesile olmasını temenni ediyorum."