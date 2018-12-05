Anadolu Üniversitesi Engelsiz Yaşam Fuarında yer aldı

Engelsiz AÖF ile engelleri kaldıran ve engelli bireylere eğitimde fırsat eşitliği sağlayan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, bu yıl 11'incisi düzenlenen Engelsiz Yaşam Fuarına katıldı.

Ulusal ve uluslararası ölçekte engellilere özel ürün, teknoloji ya da hizmet sunan kuruluşların tek çatı altında toplandığı Engelsiz Yaşam Fuarı, konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarının da katkılarıyla güçlü bir kamuoyu oluşturarak engelliler adına çözüm üretilmesine katkıda bulunuyor. Bu sene de 29 Kasım-2 Aralık tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Engelsiz Yaşam Fuarı'na katılan Anadolu Üniversitesi İstanbul Tanıtım Ofisi personeli de katılım göstererek engellilere yönelik hazırlanan tanıtım malzemeleri dağıtıldı. İlgililere bilgiler de veren yetkililer, katılımcılara ve bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarına ve kurumlara Engelsiz AÖF sayfası, engelli öğrencilere sunulan hizmetler ile örgün ve uzaktan öğretimle öğrenim hizmeti verilen bölümler tanıtıldı. Program süresince farklı etkinlikler için davetler de alınırken çeşitli iş birliği görüşmeleri ve konuya ilişkin açılımlar sağlandı. Fuarda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi standı yaklaşık 300 kişi tarafından ziyaret edildi.