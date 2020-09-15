Anadolu Üniversitesi erasmus+ KA107 projesiyle öğrenci ve personeline uluslararası fırsatlar sunuyor

2020 Proje Dönemi kapsamında Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına toplam 103 üniversite tarafından proje teklifi sunuldu, her bir proje teklifi en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirildi. Programa yoğun talep gösterildi. Proje bütçe imkânlarının kısıtlı olmasına karşın Anadolu Üniversitesi'nin proje teklifi kabul edilerek, personel ve öğrenci hareketliliği gerçekleştirmek üzere 194.475,00 Avro hibe sağlandı. Proje kapsamında toplam 75 yararlanıcının faydalanması mümkün olacak.

Proje Ortağı Ülke Sayısı 13

Anadolu Üniversitesi tarafından Erasmus+ Ortak Ülkeler Programı kapsamında her ülke için ayrı ayrı proje sunuldu. Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Azerbaycan, Ukrayna, Güney Afrika, Ürdün, Lübnan, Fas, Filistin, Cezayir, Moldova ve Tunus için personel ve öğrenci hareketliliği gerçekleştirmek üzere belirlenen bütçe Anadolu Üniversitesi'ne hibe elde edildi. Program sayesinde Anadolu Üniversitesi Avrupa dışı ülkelerle de uluslararası işbirliklerini genişletmeye devam ediyor.

Projenin yararlanıcılarına yönelik başvuru duyurularının ise daha sonra Uluslararası İlişkiler Birimi web sayfasından duyurulması planlanıyor.