Anadolu Üniversitesi “Erasmus+ KA171 Projesi” ile 9 bölge ve 25 ülkede uluslararası fırsatlar sunuyor

2015 yılından 2020 yılına kadar oluşturduğu projelerle kurumlararası anlaşma sayısı 363'e ulaşmış olan Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi, 270 öğrenci ve 391 üniversite personeline değişim hareketliliği gerçekleştirme fırsatı sunuyor.

2022 Proje Dönemi Başvuru Sonuçları belli oldu

2022 dönemi Erasmus+ Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği - Programla ilişkili olmayan üçüncü ülkeler ile Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği faaliyeti ile toplam 94 üniversite proje teklifinde bulundu ve her bir proje teklifi en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirildi. Programa gösterilen yoğun talebe ve bütçe imkânlarının kısıtlı olmasına karşın Anadolu Üniversitesinin proje teklifine personel ve öğrenci hareketliliği gerçekleştirmek üzere 215 bin 940,00 Avro hibe sağlandı. Söz konusu proje çerçevesinde toplam ayrılan bütçeden 64 yararlanıcının faydalanması mümkün olacak.

Proje ortağı ülke sayısı 25

Erasmus+ Ortak Ülkeler Programı çerçevesinde 9 bölge için ayrı ayrı projeler sunuldu ve neticesinde ABD, Bangladeş, Çin, Japonya, Güney Kore, Moğolistan, Sri Lanka, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Azerbaycan, Belarus, Moldova, Ukrayna, Cezayir, İsrail, Ürdün, Lübnan, Fas, Filistin, Tunus, Kolombiya, Rusya, Gana ve Güney Afrika için hibe elde edildi. Söz konusu program sayesinde Anadolu Üniversitesi Avrupa dışı ülkelerle de uluslararası işbirliklerini genişletmeye devam ediyor.

Projenin yararlanıcılarına yönelik başvuru duyuruları ise daha sonra Uluslararası İlişkiler Birimi web sayfasında duyurulacak.