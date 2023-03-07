Anadolu Üniversitesi Futbol Kulübü bir yıldır yenilmiyor

Grup'ta mücadele eden Anadolu Üniversitesi Futbol Kulübü, 16. hafta sonunda oynadığı karşılaşmalarda henüz mağlubiyet yüzü görmedi.

Anadolu Üniversitesi Futbol Kulübü, Bölgesel Amatör Lig'de 16. hafta mücadelesinde evinde ağırladığı Keçiborlu Belediyespor'u 2-1 mağlup ederken, ligdeki namağlup serisine de devam etti. BAL'da 8.Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Anadolu Üniversitesi, ligde şu ana kadar oynadığı 16 maçta, 12 galibiyet, 4 beraberlik alırken, henüz mağlubiyet yüzü görmeyerek 40 puanla lider konumda bulunuyor. Anadolu Üniversitesi Futbol Kulübü, 14 farklı gruptan oluşan Bölgesel Amatör Lig'de mağlubiyet almayan 8 takımdan birisi konumunda bulunuyor. Kulüp, Bölgesel Amatör Lig'de son yenilgisini geçen sezon 27 Mart tarihinde oynadığı Tavşanlı Linyit karşılaşmasında 1-0'lık skorla aldı. TFF 3. Lig'e yükselme yolunda emin adımlarla ilerleyen Eskişehir temsilcisinin en yakın rakibi olan ve ligde 2 puan gerisinde yer alan Kumluca Belediyespor'un da henüz mağlubiyeti bulunmuyor. Anadolu Üniversitesi Futbol Kulübü, 17. hafta mücadelesinde ligde 3. sırada bulunan Manavgat Belediyespor'a konuk olacak.