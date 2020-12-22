Anadolu Üniversitesi genç müzisyenlerin yanında

Yarışmada, Eskişehir Gençlik Merkezlerini temsil eden ‘Sosyal Mesafe' isimli grup Özgün Yorum dalında Türkiye birincisi olarak önemli bir başarı elde etti. Bu yıl pandemi nedeniyle çevrim içi olarak düzenlenen yarışmaya, Türkiye genelinden bin 539 genç müzisyen hazırladıkları video klip ile katıldılar. Anadolu Üniversitesi de video klip çalışmasının hazırlanmasında yapım desteği sunarak Eskişehir Gençlik Merkezlerinin yarışma heyecanına ortak oldu.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Fuat Erdal, şehre ve birçok kamu kuruluşuna olduğu gibi bu tür organizasyonlara da destek vermekten mutluluk duyduğunu belirtti. Eskişehir Gençlik Merkezlerinin birinciliğini kutlayan Rektör Erdal, “Üniversite olarak şehrimize ve ülkemize katkı sunmak noktasında her zaman gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu: “Gücümüz gençliğimiz”

Türkiye birincisi olan ‘Sosyal Mesafe' grubunu, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu da sosyal medya hesapları üzerinden “Bu pırıl pırıl gençleri tebrik ediyorum” sözleri ile kutladı. Bakan Mehmet Kasapoğlu bu tür yarışmalar ile genç yeteneklerin önünün açılacağını belirtti. Yaptığı paylaşımda “gücümüz gençliğimiz” etiketi kullanan Bakan Kasapoğlu, bu tarz organizasyonları devamlı hale getirerek ülkemizdeki genç yeteneklere destek olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Yarışmaya bin 539 genç katılım gösterirken Türkiye finalinde ünlü isimler jüri/onur konuğu olarak görev yaptı.