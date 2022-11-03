Anadolu Üniversitesinin lisans ve lisansüstü öğrencilerinin bilimsel gelişimini desteklemek amacıyla önceki yıllarda başlattığı ve bu yıl 21 farklı alanda toplam 160'dan fazla konu başlığının ele alınacağı “Anadolu Üniversitesi Güz Dönemi Akademik Seminerler Dizisi” başladı.

Seminer dizisinde, Anadolu Üniversitesi öğretim elemanlarının yanı sıra farklı üniversitelerden öğretim elemanları da gerçekleştirdikleri sunumlarla öğrenciler ile bir araya geliyor. Evrensel bilgi üretimine katkı da bulunmayı ve mevcut akademik bilgilerin paylaşılmasını amaç edinen seminer dizisiyle hem lisans hem de lisansüstü düzeyde öğrencilerin akademik bilgi seviyesinin artması öngörülüyor. Seminer dizisine ev sahipliği yapacak olan akademik birimler ise şu şekilde: Eczacılık Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi, Devlet Konservatuvarı, Açıköğretim Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adalet Meslek Yüksekokulu, Engelliler Entegre Yüksekokulu, Eskişehir Meslek Yüksekokulu, Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu.

Düzenlenecek seminerlerle ilgili ayrıntılı bilgilere Anadolu Üniversitesinin resmî web adresi anadolu.edu.tr'nin yanı sıra sosyal medya hesaplarıyla akademik birimlerin web sayfaları ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.