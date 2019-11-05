Anadolu Üniversitesi hentbol takımı yoluna namağlup devam ediyor

Ligi'nde mücadele veren Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı, deplasmanda karşılaştığı Antalya Gazi Gençlik Spor Kulübünü 36-26'lık skorla geçerek yoluna namağlup devam etti.

Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda, oynanan müsabakayı saha hakemleri Sami Aytaç ve Murat Bıçaklı yönetirken, gözlemciliğini ise Hakkı Sapmaz yaptı. 26 numaralı formasıyla mücadele veren takımın sol oyun kurucusu Aysu Kübra Köylü ise bulduğu 6 sayı ile takımın en skorer ismi olarak galibiyette önemli rol oynadı. Sporcular ve teknik ekip, galibiyetin ardından ise milli maç sonrasında verdikleri asker selamından dolayı kulüplerinde kadro dışı kalan milli sporculara destek vermek üzere asker selamı pozu vererek galibiyet sevincini yaşadılar.

"Tecrübemizle galip gelmesini bildik"

Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Murat Kabadayı maç sonu açıklamalarında “Genç ve dinamik bir takım olan rakibimizle deplasmanda oynadığımız maçtan galip döndüğümüz için mutluyuz. Mücadelesi yüksek bir maç oldu. Takımımızda bizde süre olarak genç oyuncularımıza şans verdik. İlk yarı kontrollü geçti, ikinci yarıda ise tecrübemizle galip gelmesini bildik. Galibiyet için tüm oyuncularımı tebrik ederim. Antalya Gazi Gençlik Spor Kulübü takımına da bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim” dedi.

Takımdan milli sporculara asker selamlı destek

Maçın ardından takımca verdikleri asker selamı pozuna ilişkin de açıklamalarda bulunan Karadayı, şunları söyledi:

“Ülkemizin terör odaklarını temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekâtı sebebi ile Erkek Hentbol Milli Takımımızın, Belçika maçı sonunda Mehmetçiğe destek amaçlı verdiği selam pozu sebebiyle Yunanistan'ın AEK ve Olympiakos takımlarında mücadele eden milli oyuncularımız, Yunus Özmusul ve Durmuş Ali Tınkır kulüpleri tarafından kadro dışı bırakılmıştır. Takımımız da sporcularımıza destek amacıyla aynı pozu vererek yanlarında olduklarını belirtmişlerdir. Takım olarak başta Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya olmak üzere kulüp başkanımıza, yöneticilerimize, çalışanlarımıza ve bize destek veren herkese çok teşekkür ederiz.”

Eskişehir ekibi, ligin 7'nci haftasında ise zirve mücadelesi verdiği rakibi Aksaray Belediyesi Genlik Spor Kulübü ile evinde karşılaşacak. Müsabaka, 9 Kasım Cumartesi günü Porsuk Spor Salonu'nda oynanacak.