Anadolu Üniversitesi İİBF'de Borsa İstanbul Uygulama ve Finans Simülasyonu Laboratuvarı açılıyor

Anadolu Üniversitesi'nde, Borsa İstanbul (BİST) katkılarıyla oluşturulan Borsa İstanbul Uygulama ve Finan Smülasyonu Laboratuvarı (BİSTLAB) 16 Aralık Perşembe günü (yarın) açılacak.

Anadolu Üniversitesi bünyesinde Borsa İstanbul (BİST) katkılarıyla oluşturulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Borsa İstanbul Uygulama ve Finan Smülasyonu Laboratuvarı, 16 Aralık Perşembe günü Anadolu Üniversitesi İİBF'de düzenlenecek olan törenle açılacak. Açılış törenine Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, BİST Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan ve BİST Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun başta olmak üzere törene çok sayıda akademisyen ve öğrenci katılacak.

BİSTLAB'da neler olacak?

Anadolu Üniversitesi öğrencileri laboratuvarda Borsa İstanbul çatısı altında bulunan pay senetlerinde ve vadeli işlem kontratlarında sanal ortamda alım-satım yapabilecekler, uluslararası hisse senetleriyle işlem gerçekleştirebilecekler ve Forex piyasalarında kaldıraçlı işlemler uygulayabilecekler. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik eğitimlerin gerçekleştirileceği BISTLAB'da, öğrenciler borsada gerçekleştirilen işlemlerin tamamını simülasyon üzerinden tecrübe edilebilecek. BİSTLAB ile teorik bilgilerin uygulamalı şekilde tecrübe edilmesi; bu amaç doğrultusunda finansal okuryazarlığın da yaygınlaştırılması hedefleniyor.

BİSTLAB açılışının ardından verilecek ilk dersin sonunda ise “Dersaadet Tahvilat Borsası'ndan Borsa İstanbul'a 1873-2013 Fotoğraf Sergisi” açılışı gerçekleştirilecek.