Anadolu Üniversitesi ile Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği arasında iş birliği protokolü imzalandı

Dr. Fuat Erdal ile Eskişehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği adına Ekrem Birsen arasında imzalandı.

Alanında uzman akademik kadrosu, nitelikli lisans ve lisansüstü mezunlarıyla ülke kalkınmasını ve gelişmesini destekleyecek alt yapıya sahip olan Anadolu Üniversitesi, iş dünyası ile gerçekleştirdiği protokoller aracılığıyla Eskişehir ile bütünleşerek; sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda şehre artı değerler katmayı ve şehirle ortaklaşa bir kültür oluşturmayı hedefliyor. Bu amaçla bir iş birliği de Anadolu Üniversitesi ile Eskişehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği arasında sağlandı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, kurumlar arası iş birliğini Anadolu Üniversitesi olarak önemsediklerine dikkat çektiği konuşmasında, öğrencilerin alana inerek tecrübe kazanmaları gerektiğini belirtti. Rektör Erdal “Aşçılık, büro yönetimi, dış ticaret, emlak yönetimi, pazarlama ve turizm otel işletmeciliği alanlarında eğitim gören meslek yüksekokulu öğrencilerinin uygulamalı eğitimlerinin gerçekleştirilmesinde esnaf ve sanatkârların yeri çok önemli. Desteklerinden dolayı ESESOB Başkanı Ekrem Birsen'e teşekkür ediyorum.” dedi.

İmzalanan bu protokolle, Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulunda uygulanacak olan 3+1 eğitim modeli kapsamında, 1 yarıyıllık İşyeri Eğitimi Uygulaması yapacak öğrencilerin, öğrenimleri sırasında kazandıkları bilgi ve becerileri geliştirebilmeleri ve pratik tecrübe kazanmalarının sağlanması planlanıyor.

Protokol kapsamında Anadolu Üniversitesinin 3+1 Eğitim Modeline göre işyeri eğitimi uygulaması yapacak öğrencilere mevzuata uygun eğitimler verilmesi amaçlanıyor. Protokolde öğrencilerin mesleki alanları ile ilgili işlerde çalışması ve işyeri eğitimi uygulaması süresince sigorta işlemlerinin yapılması maddeleri de yer alıyor. Söz konusu protokol ayrıca, işyerlerinin yükümlülüklerini yerine getirmesinin sağlanmasını da kapsıyor.

Çağın ihtiyaçlarını gözeterek nitelikli ve donanımlı bir nesil yetiştirmeyi amaçlayan Anadolu Üniversitesi, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğine devam etmeyi hedefliyor.