Anadolu Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği

Anadolu Üniversitesi Rektörlük Senato salonunda düzenlenen imza törenine Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ile İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt katıldı. Protokolde Eskişehir'i eğitimde ön sıralara taşımak ve kurumlar arası diyalogu kuvvetlendirmek amaçlanırken, atılan imzalar ile işbirliği resmiyete döküldü. İki işbirliğinin içeriklerini ve yapılış amaçlarını anlatan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, “Milli Eğitim Bakanlığının Eskişehir İl Müdürlüğünün eğitim kurumlarında yapacakları olan ölçme ve değerlendirmelere ilişkin yüklerini alma, bizim de onlarla işbirliği yapıp üniversite öğrencisi çocukların ölçmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili protokol, burada bizim üzerimize düşen görev ve hususlar var. İkincisi ise Eskişehir'e dönük kültürel mirasın korunmasına ilişkin protokol. Burada ise Eskişehir'in malum Türkiye'de ve Türk dünyasında önemli bir yeri var. Bu topraklarda bin yıldan fazla buralardayız. Dünyada da devlet teşkilatı olarak 2 bin 200 senedir yer almış bir milletiz. Böyle bir milletin de özellikle son dönemde kurmuş olduğu büyük devletlerden birisinin merkezi olan ve kuruculuğunu yaptığı bir kentte şu anda bulunan bir birey olarak Eskişehir'in de kültürel açıdan korunmasının bunu bir miras olarak ele alınması konusunda bizde üzerimize ne düşüyorsa milli eğitimle konuşarak bir protokol çerçevesinde bunu sağlamayı hedefliyoruz. Eskişehir bu konuda tarihsel olarak üzerine düşen görevi hakkıyla, layıkıyla yerine getirmiş ve halen getirmeye devam ediyor. Bize de kurumlar arası işbirliği yapıp bu geçmişten gelen kadim ilişkileri geleceğe taşıyarak daha iyi bir miras korumayı nasıl yapabiliriz onun üzerinde kafa yormamızı gerektiren bir protokol olacak” ifadelerini kullandı.

“İşbirliği yapmanın kıvancını yaşıyoruz”

İmza töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, çok köklü bir üniversite olan Anadolu Üniversitesi ile imzalanan protokolün çok önemli ve değerli olduğunu ifade etti. İl Milli Eğitim Müdürü Cırıt, “İl Milli Eğitimimiz olarak burada önemli bir protokole imza atacağız. Bu imzamız öncelikli olarak öğrencilerimizi ilgilendiren daha sonra da eğitimde kültürel ve sanatsal anlamda yapılan davranışlarda beraber hareket etmemizi sağlayacak olan bir protokole imza atacağız. Anadolu Üniversitesi çok köklü bir üniversite. Bütün fakülteleri olarak Türkiye'de çok önemli işlere imza atan, dünyanın her tarafından bölgelere öğretmen gönderen, bürolar açan ve Anadolu Üniversitesinin adını her yere duyuran bir sisteme sahip. Bu üniversite ile işbirliği yapmanın kıvancını yaşıyoruz. Bu işbirliği çok önemli çünkü Milli Eğitim'in en önemli uzvu olan ölçme ve değerlendirme mekanizmasının daha iyi çalışmasını sağlayacak. Çocuklarımızın iyi bir noktaya gelmesini sağlayacak olan tüm çalışmalarda buradaki tüm hocaların ve dekanların bizlere kapılarını açmaları yine aynı şekilde bizim araştırma ve geliştirme konusunda üniversitenin saha olarak açık olmasını sağlamanın bir protokolü olacaktır” şeklinde konuştu.

Düzenlenen program, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt'ın hatıra fotoğrafı çektirmesi ile son buldu.