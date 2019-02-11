Anadolu Üniversitesi ile Tazelenme Üniversitesi arasında protokol

‘Yaşlılıkta bilgi, beceri ve yeteneklerin korunması; yenilerinin kazanılmasını sağlayarak, kaliteli ve başarılı yaşlanmanın temelini atma' misyonu ve ‘Türkiye'de yeni bir yaşlı algısı oluşturulması; Türkiye'ye özgü, dünyada da örnek teşkil edecek bir yaşlı üniversitesi modeli geliştirilmesi' vizyonuyla hayata geçirilen Tazelenme Üniversitesi ile Anadolu Üniversitesi arasında bir protokol imzalandı. Rektörlük Binasında düzenlenen imza törenine Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve Tazelenme Üniversitesi'nin kurucusu Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan katıldı.

“Gençler 60 yaş üzeri bireylerin tecrübelerinden faydalanacak”

Burada konuşma yapan Rektör Çomaklı, “Aslında kurumsal olarak bir üniversite olmasa bile, niteliği itibariyle yaptığı faaliyetler ve proje kapsamında yürüttüğü bir takım işlemlerden dolayı üniversite diyebileceğimiz 60 yaş üniversitesi gibi bir şey. Buranın ismi Tazelenme Üniversitesi olarak geçiyor. Hocamız, belli bir yaştan sonra, Türkiye'nin yaşam ömrünün artmasıyla bazen tek, bazen çift bile olarak kendi işlerine, evde yaptıkları faaliyetlere yardımcı olmak maksadıyla bir takım destekleyici eğitimler kapsamında bir alan açtıklarını, bu konuda bir proje yürüttüklerinden bahsettiler. Tabi bu aslında toplumsal açından oldukça önemli bir sorumluluk yüklenmişler kendileri. Biz de burada ortak olmayı arzuladık. Bugün imzalayacağımız proje aslında kalben imzalanmış bir şeydi önceden. Burada sadece yazıya döküyoruz. Hiçbir maddi boyut da yoktur. Burada amacımız 60 yaş üzeri toplumda bulunan vatandaşlarımızın farklı bir şekilde bir takım meziyetler kabiliyetler edinmesini sağlayıp, bir takım manevraları kendilerinin yapmalarını kolaylaştıracak eğitimlere tabi tutmak. Burada erkeklerin örgü örmesinden, kadınların tamirat yapmasından bahsediyoruz. Sorumluluk hocalarımızın artık. Kendileri bu konudaki kabiliyetleri 60 yaş üzerine gösterecekler. Aynı zamanda bu protokol ile birlikte bizim yerleşkemizde gençlerin de belli bir yaştan sonra yerleşkemize gelen 60 yaş üstü bireylerin tecrübelerinden faydalanacaklarını da ümit ediyoruz. Aslında burada gençlere de büyük sorumluluk düşüyor ama bunun farkındalığını meydana getirmek de tazelenme üniversitesinin ruhu genç öğrencilerine düşüyor” dedi.

“Tazelenme Üniversitesi yerleşkeye bir hava katacak”

Tazelenme Üniversitesi'nin kurucusu Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan ise “Tazelenme Üniversitesinin Rektör hocamızın liderliğinde Anadolu Üniversitesi'nin bünyesinde bir kampüse sahip olması, ülkemizin yaşlanma ve yaşlılık olgusuna bilim dünyasına önem verdiğini göstermesi açısından son derece önemlidir. Anadolu Üniversitesi kampüsünde artık Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinin genç öğrenciler ile birlikte bir hava katacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Rektör Çomaklı ve Prof. Dr. Tufan iş birliği protokolünü imzaladı. Program, çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi.