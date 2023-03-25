Anadolu Üniversitesi ile Tepebaşı Belediyesi arasında yaşlı bakımı için iş birliği protokolü imzalandı

Dr. Fuat Erdal ve Tepebaşı Belediyesi Başkanı Dt. Ahmet Ataç tarafından yaşlı bakımında mesleki ve eğitsel konularda üniversite ve belediye ortaklığında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol çerçevesinde Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (YEMYO) öğrencileri Tepebaşı Belediyesinin ilgili birimlerinde (Melih Savaş Yaşam Köyü - Metin Özöğüt Yaşam Merkezi - Evde Sağlık Hizmetleri bünyesinde) bulunan yaşlıların bakımına ilişkin olarak öğrenim gördükleri bölümlerle ilgili iş alanlarında stajlarını tamamlayacaklar. Bu çerçevede YEMYO öğrencileri, içinde bulunulan yılın akademik takvimi esas alınarak Anadolu Üniversitesi ve Tepebaşı Belediyesi tarafından ilan edilecek tarihler istikametinde Tepebaşı Belediyesinin bünyesindeki yaşlı bakım alanlarında tesisin ihtiyacına göre ve öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümlerle ilgili iş alanlarında staj yapacaklar.

Prof. Dr. Erdal: “Verdiğimiz teorik eğitimlerin, uygulamalarla desteklenmesi bizim için apayrı bir mutluluk”

İmzalanan protokol hakkında görüşlerini dile getiren Prof. Dr. Erdal şunları söyledi: “Verdiğimiz teorik eğitimlerin, uygulamalarla desteklenmesi bizim için apayrı bir mutluluk. Öğrencilerimizin, yaşlılara ve diğer ihtiyaç sahiplerine destek verebilmesi de bizim için ayrıca bir önem taşıyor. Tepebaşı Belediyesine ve projede emeği geçen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.”

Ataç: “Böyle güzel iş birliklerinde bulunmak bizleri çok mutlu ediyor”

Tepebaşı Belediyesi Başkanı Dt. Ahmet Ataç protokol töreninde görüşlerini şu şekilde dile getirdi:

“Belediyemiz ve Üniversitemiz böylesi güzel bir alanda iş birliğinde bulunduğu için çok mutluyum. Gelecek dönemde de bu çalışmaların artarak devam etmesini diliyor hepimize hayırlı uğurlu olsun diyorum.”

Rektörlük Senato Odası'nda gerçekleştirilen imza törenine Tepebaşı Belediyesi Sağlıklı Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Akçar, Tepebaşı Belediyesi Sağlık Müdürü Dr. Mehtap Yıldız, Tepebaşı Belediyesi Meclis Üyesi Nazan Erşahin, Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Göksel Arli, Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Rüstem Keçili, Öğr. Gör. Dr. Ümit Yılmaz Yıldız, Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Emre Birinci, Öğr. Gör. Esin Şener, Murat Bağ da katılım gösterdi.