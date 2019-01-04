Anadolu Üniversitesi ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi arasında protokol

Rektörlük Ofisi Toplantı Salonu'nda düzenlenen törene Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve diğer ilgililer katıldı. Protokol ile birlikte Anadolu Üniversitesi gıda tedarikini Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinden yapacak. Ayrıca çiftçiler de Anadolu Üniversitesinin verdiği eğitimlerle birlikte daha bilinçli hale getirilecek.

“Üniversite olarak Tarım Kredi Kooperatifi ile iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz”

Sözlerine, Tarım Kredi Kooperatifinin çiftçileri ilgilendiren tüm sorunlarda görüşleri alınan bir kurum olduğunu söyleyerek başlayan Rektör Çomaklı, “Türkiye'nin tarım politikalarına yön veren, çiftçinin zirai alanda yeterli bir şekilde üretim yapmasını sağlayan Tarım Kredi Kooperatiflerinin Genel Müdürü Hayrettin Poyraz bugün bizlerle birlikte. Kendisini misafir gibi değerlendirmiyorum çünkü çiftçilerle ilgili konularda görüşleri alınan biri. Anadolu Üniversitesi olarak Tarım Kredi Kooperatifleri gibi bir kurumla işbirliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Toplumun önemli kısmına hitap eden damarlardan biri Tarım Kredi Kooperatiflerinden geçiyor. Karşılıklı görüşmelerimiz neticesinde bir işbirliği protokolü imzalamaya kara verdik” dedi.

“Bu protokol ile iki kurum arasındaki çalışma güçlenecek”

İki köklü kurumun protokol dolayısıyla bir araya geldiğini belirten Genel Müdür Poyraz ise, “Eğitim kalitesi ispatlanmış olan Anadolu Üniversitesi ve tarım sektöründe 100 yılı aşan bir geçmişi olan Tarım Kredi Kooperatifleri arasında önemli bir protokol imzalayacağız. Tarım Kredi Kooperatiflerinin yaklaşık bir milyon çiftçi ortağı var ve öncelikli hedefimiz girdi tedarikini makul ucuz ve kaliteli şekilde sunmak. Çiftçilerimizin üretimlerini aracı olmadan tüketiciye ulaştırmaya çaba gösteren bir kurum. Özellikle yakın tarihte ortaklarımızın girdi tedariklerinin yanı sıra üretimlerini değerinde pazara ulaştırma konusunda sorumluluklarımızı artırdık. Türkiye'de üreticiler ürününü yeterli derecede değerlenememesinden, tüketici de ürünlerin değerinden fazla satılmasından şikâyetçi. Tarım Kredi Kooperatifi olarak tüketici ve üretici arasında köprü olmaya çaba gösteriyoruz. Farklı üniversiteler ve kurumlarla benzer protokoller imzaladık. Bugün de Anadolu Üniversitesi ile imzalayacağımız protokolle öğrencilerimizin ve personelimizin gıda tedariki konusunda sorumluluk üstleneceğiz. Aynı zaman da kendi personelimiz olmak üzere çiftçilerimizin eğitimi konusunda yapacağımız programlarda da Anadolu Üniversitesinin tecrübelerinden yararlanacağız. Önümüzde ki dönemde sözleşmeli üretim modelinin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapacağız. Bu işbirliği ile iki kurum arasında ki çalışmaların güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmalarından ardından Genel Müdür Poyraz ve Rektör Çomaklı iş birliği protokolünü imzaladı. Her iki isim de birbirine çeşitli hediyeler verirken toplantı toplu fotoğraf çektirilmesinin ardından sona erdi.