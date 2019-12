Anadolu ?niversitesi ilk devreyi lider tamamlad?

Liginde m?cadele eden Anadolu ?niversitesi Kad?n Hentbol Tak?m?, Sivas Belediyespor Kad?n Hentbol Tak?m?na kar?? oynad??? ma?tan 36-35 galip ayr?larak ligin ilk devresini nama?lup ve lider tamamlad?.

Eski?ehir Porsuk Spor Salonunda oynanan ma??n ilk dakikalar?nda art arda ataklar geli?tiren Sivas Belediyespor ?ne ge?mesine ra?men k?sa s?rede toparlanan Anadolu ?niversitesi ma?ta dengeyi sa?lad?. Kar??l?kl? bulunan say?larla ge?en ilk yar?y?, Anadolu ?niversitesi Kad?n Hentbol tak?m? 19-17 ?nde kapatt?. ?kinci yar?ya kontroll? ba?layan her iki tak?m, kar??l?kl? say?lar buldu. Etkili bir oyun ortaya koyan Anadolu ?niversitesi art arda buldu?u say?larla ?ne ge?se de Sivas Belediyespor ma??, son dakikaya 35-35 e?itlikle ta??d?. 26 numaral? formay? giyen oyuncu Aysu K?bra K?yl? son saniye topu a?larla bulu?turdu ve ma?? tak?m?na kazand?rmas?n? bildi. Bu say? ile m?sabaka 36-35 Anadolu ?niversitesi Kad?n Hentbol Tak?m?'n?n ?st?nl??? ile tamamland?. Ma??n en skorer oyuncusu ise son saniye say?s?n? da kaydeden Aysu K?bra K?yl? oldu.

"Dokuz ma??m?z?n dokuzuna da kazand?k"

Ma? sonu de?erlendirmelerde bulunan Anadolu ?niversitesi Kad?n Hentbol Tak?m? Antren?r? Murat Kabaday?, ?G?zel bir ma?t?. ?ncelikle rakibimizi tebrik ediyorum. Sivas Belediyespor tak?m? ile y?llard?r kar??la??yoruz. Onlar da ?ok iyi bir tak?m, iyi m?cadele ediyorlar. Bizim gibi gen? bir tak?ma sahipler. Biz bir tane daha az hata yapt?k ve ma?? kazand?k. Bunun i?in mutluyuz. Sporcular?m?z? tebrik ediyorum. Ma? daha rahat ge?er diye d???n?yorduk ancak tak?m?m?z bizim bekledi?imiz performansta oynamad?. Daha iyi oynamalar?n? bekliyorduk. Tabii bazen istediklerimiz saha i?erisinde olmuyor. Baz? hatalar yapt?k. Bu hatalar? g?rd?k. G?zel olan ?ey, birinci devreyi nama?lup lider olarak bitirdik. Dokuz ma??m?z?n dokuzuna da kazand?k. G?zel olan taraf?nda bu" diye konu?tu.

?Rekt?r hocam?z, kul?b?m?z?n ba?kan? ve b?t?n y?netim kurulu ?yeleri desteklerini veriyorlar?

Anadolu ?niversitesi y?netiminin verdi?i deste?e dikkat ?eken Murat Kabaday?, "Bizim i?in ?ok ?nemli olan bir ?ey daha var. Rekt?r hocam?z, kul?b?m?z?n ba?kan? ve b?t?n y?netim kurulu ?yeleri desteklerini veriyorlar. M?sabakam?z? izlemeye geliyorlar. Bu durum bizi ?ok mutlu ediyor. Onlara, verdikleri destekten dolay? te?ekk?r ediyoruz. G?zel ?eyler yap?yoruz ve o g?zel ?eylerde kar?????n? buluyor. Ayr?ca Medya Merkezi ?al??anlar?na te?ekk?r ediyorum. Her ma?ta bizim yan?m?zdas?n?z" ifadelerini kulland?.

Ligi, verilen ?? haftal?k bir aran?n ard?ndan devam edecek.