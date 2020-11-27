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Anadolu Üniversitesi iş yaşamı ile öğrenciler arasında köprü olmaya devam ediyor

Anadolu Üniversitesi, eğitim kalitesinin yanı sıra imzaladığı kurumlar arası iş birliği protokolleri ile öğrencilerin akademik başarılarını iş hayatına taşımalarına destek oluyor.


Bu çerçevede Eskişehir Meslek Yüksekokulu (EMYO) 3+1 Eğitim Modeli İşyeri Eğitimi Uygulaması İş Birliği Protokolü'nü imzalamak üzere, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş bir araya geldi. Protokolün imza töreninde Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Temizel, EMYO Müdürü Prof. Dr. Aslı Afşar ve ESO heyeti de yer aldı.


Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Anadolu Üniversitesi olarak öğrencilerinin iş yaşamına hazır bir şekilde mezun olmalarını istediklerini belirterek, 3+1 Eğitim Modeli İşyeri Eğitimi Uygulamasına dâhil olan öğrencilerin, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda şehre artı değerler katacağını ifade etti. ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ise Anadolu Üniversitesi ile böyle bir projede yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, gençlerin sanayi tesislerinde staj yapacak olmasının önemine vurgu yaptı.


İmzalanan protokol ile Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin iş dünyasına hazırlanmaları ve eğitim hayatında edindikleri tecrübeleri pekiştirmeleri amaçlanıyor. Eğitim kapsamında, 1 yarıyıl devam edecekleri uygulama ile öğrenciler, akademik eğitimlerinin üzerine iş dünyası tecrübesi de ekleyecekler.


Protokol kapsamında Anadolu Üniversitesinin 3+1 Eğitim Modeline göre işyeri eğitimi uygulaması yapacak öğrencilere mevzuata uygun eğitimler verilmesi amaçlanıyor. Protokolde öğrencilerin mesleki alanları ile ilgili işlerde çalışması ve işyeri eğitimi uygulaması süresince sigorta işlemlerinin yapılması maddeleri de yer alıyor. Nitelikli ve donanımlı bir nesil yetiştirmeyi amaçlayan Anadolu Üniversitesi, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliklerini arttırarak devam ettirmeyi hedefliyor.

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