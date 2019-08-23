Ligi'nde mücadele eden ve geçtiğimiz yılı 3'üncülükle tamamlayarak yeni sezon için umut veren Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı sezon hazırlıklarına başladı.

Sezonun ilk antrenmanını Sazova Vali Sami Sönmez Spor Kompleksi'nde yaptığı koşu antrenmanıyla gerçekleştiren takım, yeni sezon hazırlıklarını ilerleyen günlerde de farklı antrenman programlarıyla sürdürecek. Anadolu Üniversitesi ekibi, bu kapsamda Porsuk Spor Salonu'nda ve Eski Çağdaş Spor Salonu'nda ise salon ve ağırlık antrenmanları yapacak.

"Hedefimiz her zaman üst sıralarda yer almak"

Yeni sezon hazırlıklarına ilişkin bilgiler veren Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Murat Kabadayı, “Geçtiğimiz sezon genç bir takımla mücadele ettik. Kadromuzdaki sporcularımız kendi öğrencilerimizden oluşuyordu. Geçen yılki kadromuzu koruduk ve bu sene de aynı takımla ligi en iyi yerde bitirmeyi hedefliyoruz. Zaten Anadolu Üniversitesinin hedefi her zaman üst sıralarda yer almaktır” dedi.

Kadın hentbol takımının yaz döneminde de çalışmalarına ara vermediğini belirten Antrenör Kabadayı, il dışındaki sporcuların da kendilerine vermiş oldukları antrenman programı kapsamında çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi. Sporcuların yeni sezon için bir araya geldiklerini ifade eden Murat Kabadayı, bu kapsamda da Sazova Vali Sami Sönmez Spor Kompleksi'nde yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdiklerini ve çalışmaların ilerleyen günlerde de devam edeceğini söyledi.