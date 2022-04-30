Anadolu Üniversitesi kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor

Yükseköğretim sisteminde birçok alanda öncü çalışmalara imza atan Anadolu Üniversitesi, öğrencileri ve personeline sunduğu geniş olanaklarla da başarılı çalışmalarını sürdürüyor. Bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinlikleriyle aktif bir kampüs yaşamı sunan Anadolu Üniversitesi, yemekhane hizmetleriyle de öğrencileri ve personeline uygun fiyata menüler sunuyor. Bünyesindeki öğrenci ve personel yemekhaneleri ile Anadolu Üniversitesi yıl boyunca kaliteli ve hijyenik bir şekilde hizmet veriyor. Tüm çalışanların titizlikle çalıştığı yemekhanelerde üretim ve servis aşamalarının tümünde uluslararası temizlik ve hijyen standartlarına uygun hizmet sunuluyor.

Modern tesislerde lezzetli ve kaliteli yemekler sunuluyor

Kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği olmak üzere 3 öğün yemek servisi ile de öğrencilerin ucuz bir şekilde sağlıklı beslenmesini önemseyen Anadolu Üniversitesi, yemek içeriklerinde sunulan kaliteli ürünlerden de ödün vermiyor. Deneyimli aşçı kadrosuyla her gün lezzetli yemeklerin sunulduğu yemekhaneler, Anadolu Üniversitesini bu alanda da gururlandırıyor. Bunların yanı sıra Anadolu Üniversitesi Yemek Üretim Merkezi ile öğrencilerin ve personelin yemek hizmeti talepleri karşılanıyor. Merkezin modern tesislerinde uluslararası hijyen standartlarına uygun olarak üretim sağlanırken Sağlık Bakanlığı'nın sağlıklı beslenme piramidine uygun şekilde besleyici değeri yüksek menüler üretiliyor. Merkezdeki tüm üretim süreci ise gıda üretim mühendislerinin kontrol ve denetimleri eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Vejetaryenler ve çölyak hastaları da unutulmuyor

Vejetaryen bireyler için de ayrı bir menü oluşturulan yemekhanelerde, günlük ya da haftalık otomasyonlarla dileyen herkes öğle menüsünde vejetaryen yemeklerden faydalanabiliyor. Glüten hassasiyeti bulunan çölyak hastası öğrenciler ve personel ise yemekhane müdürlüğüne başvuruda bulunarak kendilerine özel glüten içermeyen gıdalardan çıkarılan menüden yararlanabiliyor.