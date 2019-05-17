Anadolu Üniversitesi Karagöz ve Hacivat'ı ağırladı

Anadolu Üniversitesi'nin Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği geleneksel Ramazan eğlenceleri, dördüncü gününde gerçekleştirilen etkinliklerle devam etti.

Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin ve personelinin bir araya gelerek keyifli zaman geçirdikleri Ramazan eğlencesine; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Prof. Dr. Güler Günsoy ve Genel Sekreter Ersin Eroğlu da katılım gösterdi.

Ramazan ayı dolayısıyla Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü önünde kurulan Ramazan sokağında çeşitli etkinlikler sergileniyor. Etkinlikler kapsamında, Anadolu Üniversitesinde Karagöz ve Hacivat konuk oldu. Tiyatro Kulübü tarafından gerçekleştirilen gösteride izleyiciler keyifli anlar yaşadı. Gösterinin ardından sahne sırasını Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi Halk Dansları Topluluğu aldı. Topluluk tarafından sergilenen “Eskişehir Yöresi” halk dansları gösterisi izleyenlerin beğenisini kazandı. Katılımcılar, Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi tarafından düzenlenen “Hat Çalıştayı ve Sergisi ve Eskişehir Sultan Okçuluk Kulübü tarafından düzenlenen “Okçuluk Gösterisi” etkinliklerine de yoğun ilgi gösterdi.

“Bu etkinlik birlik ve beraberliği, karşılıklı sevgi ve saygıyı sağladı”

Ramazan eğlenceleri kapsamında düzenlenen etkinlikler hakkında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, “Geleneksel Ramazan Sokağı ve Ramazan eğlencelerinde öğrencilerimiz iftardan sonra hocalarıyla vakit geçiriyorlar. Bu etkinlik sadece geleneklerin yaşatılmasını değil, birlik ve beraberliği sağlamak, dostluk bağlarını güçlendirmek ve karşılıklı sevgi, saygı çerçevesinde birlikte sosyalleşmek imkânını da sağladı. İnsanlar Ramazan eğlencelerini beğendiler ve çok talep gösteriyorlar. Umarım bundan sonraki günlerde de etkinliklerimiz keyifli şekilde devam eder.” şeklinde konuştu.

“İnsanların eğlendiği, çocukların neşelendiği bir ortam oldu”

Böyle güzel bir etkinlikte bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güler Günsoy ise, “Bugün Ramazan'ın 11'inci günündeyiz. Ramazan eğlenceleri kültürümüzün yansıtıldığı, insanların ve çocukların neşelendiği bir ortam oldu. Aynı zamanda öğrencilerimizin kütüphaneden ders çalışma aralarında buraya gelerek biraz nefes aldığı da bir ortam oldu. İnşallah önümüzdeki Ramazanlarda da beraber olmayı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Polis Akademisi öğrencileri de Ramazan eğlencesi coşkusuna katıldı

Polis Akademisi'nde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, Türk kültürünü tanımak için Türkiye'nin farklı şehirlerine düzenledikleri gezi programı kapsamında, Anadolu Üniversitesi'ni ziyaret etti. Gündüz gerçekleşen gezi ve etkinlik programına katılan öğrenciler, iftar yemeğinin ardından geleneksel Ramazan eğlenceleri programına katılım gösterdi. Sahnelenen Karagöz ve Hacivat ve “Eskişehir Yöresi” halk dansları gösterisini izleyen öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

Öte yandan Ramazan eğlenceleri, 17 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecek etkinliklerin ardından son bulacak.