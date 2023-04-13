Anadolu Üniversitesi konservatuvar öğrencisi Slovenya'da düzenlenen yarışmada bronz madalyaya layık görüldü

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Arp Sanat Dalı öğretim görevlisi Ece Yavaş Öztürk'ün Lise 3. sınıf öğrencisi Pelin Sezer, 6. Uluslararası Slovenya Arp Derneği Yarışması D Kategorisinde Bronz Madalyaya layık görüldü.

31 Mart ile 2 Nisan 2023 tarihleri arasında Slovenya'nın Velenje şehrinde düzenlenen 6. Uluslararası Slovenya Arp Derneği Yarışması'nın D Kategorisinde yarışmaya katılan Pelin Sezer, bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Yarışmaya Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Sırbistan, Rusya, İspanya ve İtalya'dan yarışmacılar katıldı. Dr. Irina Zingg, Lenka Petrovi ve Patrizia Tassini'nin oluşturduğu jüri, yarışma sonunda düzenlenen ödül töreninde Sezer'e madalyasını ve sertifikasını takdim etti.