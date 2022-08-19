Anadolu Üniversitesi “Koşar Adım LÖSEV” projesi için koşacak

İki oturum halinde gerçekleştirilen seminerlerde “LÖSEV İnci Projesi” ve “LÖSEV FAYDA & Taraftar Projesi” hakkında bilgilendirme yapıldı. Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi Kırmızı Salon'da gerçekleştirilen seminerlere konuşmacı olarak LÖSEV Eskişehir Halkla İlişkiler Sorumlu Yasemin Durukan ve LÖSEV Eskişehir Aktif İletişim Sorumlusu Fatma Nur Ağdacı katılırken Anadolu Üniversitesinden Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Galip Özsarı da yer aldı.

Ağdacı: “LÖSEV'de en büyük desteği gönüllü çalışanlarımız sağlıyor”

LÖSEV'in faaliyet alanlarına değinen LÖSEV Eskişehir Aktif İletişim Sorumlusu Fatma Nur Ağdacı, lösemili bireylerin iyileştikten sonra da LÖSEV'i bırakmadığını, burada gönüllü olarak çalışmalarda faaliyet gösterdiğine değinerek “LÖSEV'de en büyük desteği gönüllü çalışanlarımız sağlıyor” dedi. Minik sporculara gönüllülük çalışmaları hakkında bilgiler de veren Ağdacı, her türlü gönüllülük projesine kapılarının açık olduğu söyledi.

Durukan: “Atılan her adım minik kahramanlarımızın destekçisi olacak”

Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü ile LÖSEV FAYDA & Taraftar Projesi ile gönüllülük ve farkındalık üzerine eğitim semineri gerçekleştirildiğini belirten LÖSEV Eskişehir Halkla İlişkiler Sorumlusu Yasemin Durukan, “Atılan her adımda ve topladığımız bağışlarla kanserle mücadelesinden zaferle çıkan minik kahramanlarımızın eğitim burslarını karşılamak için destekçileri olacağız.” şeklinde konuştu.

LÖSEV'in kimlere yardımcı olduğuna ve “Koşar Adım LÖSEV” projesine değinilen seminer soru cevap kısmı ile sona erdi. “Koşar Adım LÖSEV” projesi 26-27 Ağustos tarihlerinde Sazova Parkı'nda gerçekleştirilecek.