Anadolu Üniversitesi kültürel etkinliklere devam ediyor

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarından ‘Piyano Resitali' ve ‘Vurmalı Çalgılar Sınıf Konseri ile kültürel etkinliklere devam ediyor.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen ‘Piyano Resitali', Öğrenci Merkezi Salon 2016'da gerçekleştirildi. Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi Doçent Arman Artaç sahne aldı. Konserde; J.S. Bach "French Suite Do min. BWV 813", W.A.Mozart "Sonate no.8 KV:310", R. Schumann "Fantasiestücke - Aufschwung op.12 No:2", S.Rachmaninoff "Prelude C# min. op.3 No:2", M.Akaltan "7 Piyano Parçası", C. Debussy "Children's Corner - No.6 Golliwogg's Cakewalk" parçaları müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

‘Vurmalı çalgılar sınıfına tam not'

Koral Çalgan Salonu'nda gerçekleştirilen 'Vurmalı Çalgılar Sınıf Konseri'' etkinliğinde de, Öğr. Gör. İrem Dekeli'nin öğrencileri; Mert Şamil Aydın, Erkin Can, Metin Nazlıtaş ve Ecem Kaymak sahne alırken, Öğr. Gör. Hale Vural da piyano ile eşlik etti. Konser sonrasında görüşlerini dile getiren Öğr. Gör. İrem Dekeli, farklı yaş gruplarından öğrencilerin sahneye alışmaları için bu tarz etkinliklerin önemli olduğunu söyledi. Dekeli, "Öğrenciler bu tip konserler sayesinde sahneye daha çabuk alışıyorlar. Ben çok memnunum, iyi gittiğimizi düşünüyorum. Gelecek dönemde de konserlerimiz olacak. O yüzden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 11'den 23'e kadar farklı yaş gruplarından öğrencilerimiz var. Çok heyecanlılar; ama gayet iyi devam ediyorlar" diye konuştu.