Anadolu Üniversitesi lisansüstü mezunlarını uğurladı

Anadolu Üniversitesi, Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle 2021-2022 Akademik Yılı mezunlarını uğurlamaya başladı.

İlk tören lisansüstü mezunları için 10 Haziran Cuma günü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü öğrencilerinin mezun edildiği törene, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İbrahim Kaya, Prof. Dr. Betül Demirci, Prof. Dr. Süleyman Sözen, Prof. Dr. Ali Resul Usül, Prof. Dr. Fatih Temizel, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Saime Önce, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Gülşen Akalın Çiftçi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bahadır Erişti, Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Nuriye Esra Kınıklı, öğretim üyeleri ve öğrencilerin aileleri de katıldı.

“Hayata geçireceğiniz bilimsel çalışmalarla ülkemiz için müreffeh yarınlar inşa edeceğinize inancımız tam”

Düzenlenen mezuniyet töreninin açılış konuşmasını yapan Rektör Erdal, “Anadolu Üniversitesi ülkemizin, insanımızın ve çağın ihtiyaçlarının farkında olarak her zaman bilimsel güncelliğin, araştırmanın ve yeniliğin arayışında olmuştur. Bu bağlamda üniversitemizin eğitime, bilime ve bilimsel faaliyetlere verdiği önemin derecesini, yüksek lisans ve doktora eğitimine atfettiği değerde gözlemlemek mümkündür. Anadolu Üniversitesi'nin nitelikli akademik kadrosuyla ve eğitim konusunda uzun yıllara yayılan tecrübesiyle Türkiye'nin önde gelen lisansüstü eğitim merkezlerinden biri konumunda olduğunu gururla söylemek isterim. Sevgili öğrencilerimiz, hayata geçireceğiniz bilimsel çalışmalarla ülkemiz için müreffeh yarınlar inşa edeceğinize inancımız tamdır. Verdiğiniz emeklerin karşılığını aldığınız bugün vesilesiyle sizleri; sizlerin yetişmesinde büyük çaba sarf eden değerli hocalarınızı ve sizlere sevgi, inanç ve özveriyle destek olan kıymetli ailelerinizi tekrar tebrik eder, yolunuzun ve bahtınızın daima açık olmasını dilerim” dedi.

“Mezuniyetimden sonra Türkiye'nin ve Anadolu Üniversitesinin bir gönüllüsü olarak çalışacağım”

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ın konuşmasının ardından Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakoloji Ana Bilim Dalı'nda derece alan yüksek lisans mezunu Turkan Ahmadzada, mezun arkadaşları adına konuşma gerçekleştirdi. Ahmadzada, “Sizlere belirtmek isterim ki mezuniyetimden sonra öncelikle Türkiye'nin, sonra da Anadolu Üniversitesinin bir gönüllüsü olarak çalışacağım. Ben hayallerimi gerçekleştirmek için bu yola koyuldum. Bu yolda Sağlık Bilimleri Enstitüsünün değerli hocaları ve çalışanları, burada tanıştığım arkadaşlarım hep yanımda oldular. Her birinize tek tek gönülden teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“Sevincimizi paylaşan herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum”

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Kimya Ana Bilim Dalı'nda derece alan doktora mezunu Bilge Uzun Polat ise, “Lisansüstü eğitim sürecimizi mezuniyetle taçlandırdığımız bu özel günde sevincimizi paylaşan herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün burada dönem arkadaşlarım adına bu konuşmayı yapmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum” şeklinde konuştu.

Ana bilim dallarından dereceyle mezun olan öğrenciler mezun belgelerini Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ın elinden aldı. Törenin devamında mezun olan lisansüstü öğrencilerine rektör yardımcıları ve enstitü müdürleri tarafından mezun belgeleri ve hediyeleri takdim edildi.