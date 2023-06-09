Anadolu Üniversitesi lisansüstü mezunlarını uğurladı

İlk tören lisansüstü mezunları için 9 Haziran Cuma günü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin mezuniyet törenine Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Sözen, Prof. Dr. Betül Demirci, Prof. Dr. Fatih Temizel, Prof. Dr. Ali Resul Usul, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Saime Önce, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Gülşen Akalın Çiftçi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Işıl Kabakçı Yurdakul, Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdür Doç. Dr. Selvin Yeşilay, senato üyeleri, akademisyenler ve öğrencilerin aileleri katıldı.

"Anadolu Üniversitesi önde gelen lisansüstü eğitim merkezlerinden biri konumundadır”

Lisansüstü öğrencilerin mezuniyet töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, mezun olan öğrencilerle gurur duyduklarını belirterek şunları söyledi:

"Dünyanın en büyük eğitim ailelerinden birisi olan Anadolu Üniversitesinin 2022-2023 yılı Lisansüstü Mezuniyet Törenine hepiniz hoş geldiniz. Anadolu Üniversitesi nitelikli akademik kadrosu, yükseköğretim alanındaki 65 yılı bulan tecrübesi, güçlü altyapısı ve dünyanın, ülkemizin araştırma önceliklerini göz önünde bulundurarak açtığı yeni lisansüstü bölümleriyle bugün Türkiye'nin önde gelen eğitim merkezlerinden biri konumundadır. Anadolu Üniversitesi insanlığın ortak refahı için çağın ihtiyaçlarının farkında olarak bilimsel araştırma kültürünün gelişimine önemli katkılar sunmuş bir yükseköğretim kurumudur. Dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji etkinliği olan TEKNOFEST çerçevesinde Türkiye Bilimler Akademisi tarafından verilen ülkemizin en saygın doktora bilim ödüllerini 3 yıldır üst üste Üniversitemiz öğrencilerinin kazanması, lisansüstü eğitim alanındaki öncülüğümüzün en önemli göstergelerinden birisidir. Bugün Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bilimsel araştırma ve eğitim alanındaki çalışmalarınızla ülkemizin hedeflerine katkı sunacak ve çocuklarımız için aydınlık bir gelecek inşa edecek olan siz değerli mezunlarımızın en gurur dolu, en mutlu günü. Sizleri canıgönülden kutluyorum, yolunuz ve bahtınız daima açık olsun. Anadolu Üniversitesinin kıymetli akademisyenlerini, sizlere sevgi ve özveriyle destek olan kıymetli ailelerinizi de tebrik ediyorum.”

“Hayallerimize bir adım daha yaklaşmanın gururunu yaşıyoruz”

Rektör Erdal'ın konuşmasının ardından Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngilizce Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Anabilim Dalı Birincisi Sinem Türkyılmaz mezun arkadaşları adına bir konuşma gerçekleştirdi. Türkyılmaz, “Sevgili arkadaşlarım, bugün burada hepimiz kendi disiplinlerimizde ilerleyerek bilgi ve becerilerimizi derinleştirerek hayallerimize bir adım daha yaklaşmanın gururunu yaşıyoruz. Daha nice başarılara ve güzel anılara ulaşmak dileğiyle. Bu zorlu yolda bizlere destek veren öğretim üyelerimize ve ailelerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Arkadaşlarım adına bu konuşmayı yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum”

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakoloji Doktora Anabilim Dalı Birincisi Ümmühan Kandemir ise, “Bugün burada dönem arkadaşlarım adına bu konuşmayı yapmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Lisansüstü eğitim hayatım boyunca teknolojik altyapısı, öğrenme olanakları, modern laboratuvarları ile Türkiye'nin ve dünyanın öncü üniversitelerinden olan Anadolu Üniversitesi ailesinin bir üyesi olma ayrıcalığını hissetmek benim için her zaman gurur vericiydi. Mezuniyetimden sonra da bu gururu yaşayacağım” şeklinde konuştu.

Ana bilim dallarından dereceyle mezun olan öğrenciler, mezun belgelerini ve hediyelerini Rektör Erdal'ın elinden aldı. Törenin devamında mezun olan lisansüstü öğrencilerine Rektör Yardımcıları ve Enstitü Müdürleri tarafından mezun belgeleri ve takdim edildi.

Törenin kaydına Anadolu Üniversitesinin resmî YouTube hesabından erişim sağlanabiliyor.