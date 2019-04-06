Anadolu Üniversitesi “Makale Performans Ödülleri” sahiplerini buldu

Anadolu Üniversitesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen “2019 Yılı Makale Performans Ödül Töreni” Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kent, bölge, ülke ve dünya insanının yaşam kalitesini yükseltmek, evrensel bilgi ve kültür birikimine katkı sağlamak ve toplumsal gereksinimleri öngörerek yenilikçi çözümler üretmek amacıyla 2015 yılında verilmeye başlanılan “Makale Performans Ödülleri” bu yıl da sahiplerini buldu. Fen, sağlık ve mühendislik bilimlerinde ScienceCitation Index (SCI) veya ScienceCitation Index Expanded (SCIE); sosyal bilimler, eğitim bilimleri, mimarlık ve sanat alanında ise SocialSciencesCitation Index (SSCI) ve ArtsAndHumanitiesCitation Index (AHCI) indekslerinde taranan dergilerde yayınlanan makale sayılarına göre belirlenen performans ödülleri, Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı tarafından verildi.

“Üniversitemiz, Türk devlet politikalarına yön veren bir kurumdur”

Törenin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Anadolu Üniversitesi'nin akademik alanda çalışmalar yürüten Türkiye'nin önde gelen kurumlarından biri olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Çomaklı; “Anadolu Üniversitesi, Türk devlet politikasına yön veren ve destek olan akademik bir kurum olarak toplumumuzda yerini almıştır. Her yıl düzenlenen bu törenlerle,hem bu çalışmaları yürüten hem de geleceğe dönük yeni çalışmalara imza atmak isteyen akademisyenlerimizin desteklenmesi ve teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Bugün de burada, 2018 yılında akademik makalelerde üstün başarı göstermiş arkadaşlarımızı görüyoruz. Bu çalışmalar bilindiği üzere sadece masabaşında yapılan çalışmalar olmuyor, bunların bir de sosyal yönü var. Bu konuda bir örnek vermek isterim; Aziz Sancar'la ilgili bir belgeselde, çalışmalarında kendisine önemli destekleri olan anne ve babasına teşekkürlerini ilettiğini gördüm. Bu çok önemli ve güzel bir şeydi. Kendi çalışmalarımda da aynı şekilde benzer durumları yaşamıştım. Benim de devlet politikasına yön veren iki çalışmam olmuştu. O süreçte de yoğunluğumdan ötürü eşimden, çocuklarımdan helallik istemiş ve onlarla vakit geçiremediğim için de özür dilemiştim. İşte bugün burada da aynı şekilde bu desteğin neticesini görüyorsunuz. Bu nedenle de bu çalışmaları gerçekleştiren ve gelecekte de aynı çalışmalara imza atmayı planlayan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte arkadaşlarımızdan desteklerini esirgemeyen ailelerine de ayrıca teşekkürlerimi iletmek istiyorum” dedi.

Yapılan çalışmaların topraklarımıza ait politikalara ve insanımızın geleceğine yön veren çalışmalar olması gerektiğini dile getiren Rektör Prof. Dr. Çomaklı, “Biliyorsunuz bizim silahımız yok ve bizler cehalet dediğimiz olguyla fikirlerimizle mücadele ediyoruz. Bu mücadele zeminini de üniversiteler sayesinde sağlıyoruz. Eğer bu zemini hazırlamazsak, mücadele edebileceğimiz başka bir unsur olmaz. Bu nedenle; yaptığınız çalışmaların toplumun ihtiyacı olan konulara yol gösterici olmasını temenni ediyor ve hepinize başarılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İki bölümde gerçekleştirilen ödül takdiminin ilk kısımda makale sayılarında başarı gösteren öğretim elemanlarına “Makale Performans Sertifikaları”, ikinci bölümde ise yaptıkları çalışmalar ile bilim dünyasına katkıda bulunan öğretim elemanlarına plaket takdimi gerçekleştirildi.

Bilim dünyasına katkılarından dolayı öğretim elemanları ödüllendirildi

“IndianJournal of Sciences” dergisinde 2017 yılında yayımlanan “PenicilliumCrysogenumSekonderMetabolitlerininAntianjiyojenik ve Antimetastatik Etkileri” başlıklı makale ile Hindistan Eczacılar Birliği tarafından “En İyi Makale Ödülü”ne layık görülen ve bu alandaki ilk Türk araştırmacılar olan Eczacılık Fakültesi Öğretim Elemanları Prof. Dr. Miriş Dikmen, Doç. Dr. Zerrin Cantürk, Arş. Gör. Elif Kaya Tilki ve doktora öğrencisi Selin Engür Öztürk'e, bu başarılarından dolayı Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı tarafından plaket takdim edildi. Yürüttüğü çalışmalar ile Anadolu tarihi hakkında bilim dünyasına katkılar sunan Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Altınsapan da ödüle layık görülen bir diğer isim oldu. Prof. Dr. Altınsapan ödülünü Rektör Çomaklı'dan aldı.

Törene; Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Prof. Dr. Güler Günsoy, Prof. Dr. Selim Başar'ınyanı sıra üniversite senato üyeleri ve ödül alan öğretim elemanları katıldı.