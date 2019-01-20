Anadolu Üniversitesi memur personeli 60'ıncı yılı kutladı

Eskişehir Anadolu Üniversitesinde, 60'ıncı kuruluş yılı dolayısıyla bünyesindeki memur personeline özel resepsiyon düzenlendi.

Türk Yükseköğretim Sistemi'ne kazandırdıklarının yan sıra uluslararası alandaki başarılarıyla da dünyanın öncü üniversiteleri arasında yer alarak bu alandaki misyonunu ve görevini gururla sürdüren Anadolu Ünibersitesi, 60'ıncı kuruluş yılını Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın verdiği resepsiyonlarla kutlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi memur personeli için 60'ıncı yıla özel olarak verilen ve çok sayıda davetlinin katıldığı resepsiyonda üniversite yönetimi, gelen konukları karşıladı. Üniversitenin 60 yıllık kuruluş öyküsünü anlatan tanıtım filmi ile başlayan resepsiyon, Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın açılış konuşması ile devam etti. Bugün olduğu gibi dün de farklı bir çalışan kadrosuyla 60'ıncı yıl resepsiyonu kapsamında bir araya geldiklerini dile getiren Rektör Şafak Ertan Çomaklı, Anadolu Üniversitesi gibi büyük bir aileye Rektör olarak atanmasında takdirlerini gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'a teşekkürlerini ve şükranlarını iletti.

"Üniversitemizin ayrı bir güzelliği ve özelliği var"

Anadolu Üniversitesi ailesinin büyüklüğünün ve yapılabilecek işlerin güzelliğinin kendilerini burada bulundurmanın yanında şeref duymalarına da neden olduğunu ifade eden Çomaklı, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Biz devletin pek çok kurumunda çalıştık ve buranın da ayrı bir özelliği ve güzelliği olduğunu gördük. Yaptığımız işler yalnızca akademisyen ya da işçi kadromuzla olmuyor. Bu işin içerisine memur kadromuız da giriyor. Akademisyenlerle belirli bir birikim oluşabilir ama bunların kurumsal yansımasını da sizler yapıyorsunuz. Sizin gibi büyük bir aileyle beraber çalışmak bana büyük bir şeref veriyor. 81 il, onlarca ilçe ve yurt dışlarında pek çok çalışanımız var. Sizlerin varlığı gittiğimiz her yerde güç veriyor. Nereye ve hangi kuruma gitsek hiç çekinmeden ‘ben bunu yaparım' diyorum. Sizlerin sayesinde 5 aydır da yaparız deyip yapamadığımız hiçbir şey olmadı. Gecenin bir vakti de ne istesek, ‘hocam merak etmeyin sabaha hazır' diyorsunuz. 60'ıncı yılda bu gücün nereden geldiğini sizlerde görüyoruz. Belirli bir birikim ve kurum hafızası oluşmuş. Bu kurum hafızası bize de yansıyor. O nedenle nice 60 senelere diliyorum. Burası toplumun ve siz çalışanların gücüyle oluşmuş bir kurum. Hiç kimseye ait değil, hep beraber yapıyoruz. Şu anda yapacağımız işler de bana ait değil, sizlerin eseri. Ben burada sadece idareciğim. Bize düşen bu 60 yılda nasıl çalışılmışsa, bir 60 yıl daha çalışılması için elimizden geleni yapmak. Emekleriniz ve gayretleriniz için hepinize teşekkür ediyorum.”

Açılış konuşması ve üniversitenin en kıdemli ve yeni memur personellerinin katılımı ile 60'ıncı yıl kutlama pastası kesiminin ardından Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve eşi Seda Çomaklı gelen konukların masalarını ziyaret ederek personelle özel olarak fotoğraf çektirdiler.